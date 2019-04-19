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9 günlük bayram tatili, turizmcileri sevindirdi

FİNANS HABERLERİ  | 19.04.2019 11:47 | Son Güncelleme

RAMAZAN Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması, turizm sektöründe sevinçle karşılandı.

9 günlük bayram tatili, turizmcileri sevindirdi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - RAMAZAN Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması, turizm sektöründe sevinçle karşılandı. Kararın, bayram tatili planı yapanlar için planlama ve erken rezervasyon fırsatları açısından olumlu etki yapacağı kaydedildi. Bu kararla bayram tatilinde iç turizm hareketliliğinin yüzde 15- 20 düzeyinde artması bekleniyor.
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, bayram tatilini 9 güne çıkaran kararı, yerinde ve olumlu bulduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a sektör adına teşekkür ettiklerini söyledi. Esas arzu ve isteklerinin bu tür kararların yılbaşından itibaren alınması ve 1 Ocak'ta yayımlanması olduğunu belirten Ayık, "O zaman insanlar çok daha kolay program yapabilir ve o dönemdeki erken rezervasyon fırsatlarından daha uygun fiyatlarda yararlanabilir. Ancak önceki yıllara göre baktığımızda bugünden açıklanmış olması da son derece yararlı olacaktır" dedi.
Bayram tatili planlayanlara da seslenen Başkan Ayık, 1 aydan fazla süre olduğuna ve haziran dönemine dikkat çekerek, şu anki cazip alım fırsatlarını değerlendirmeleri için son ana kalmadan, hızlı karar vermeleri ve ellerini çabuk tutmaları gerektiğini belirtti. Okul tatilleri için yeni düzenleme beklentileri olduğunu da belirten Ayık, “Bölgelere göre okul tatillerinin yeniden düzenlenmesi de insanların seyahat etme aralığını uzatacaktır. Milli Eğitim Bakanımızın da bu konuda bir çalışması olduğunu duyduk ve inşallah o da gerçekleşir" diye konuştu.
'ANTALYA BÖLGESİNDE CİDDİ YOĞUNLUK OLACAK'
Kararı çok olumlu karşıladıklarını belirten Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği Başkanı Erkan Yağcı ise "Bizim böyle bir talebemiz vardı ve bu talebin karşılık görmesi memnun edici. Teşekkür ediyoruz. O dönemde tatile çıkacakların daha önceden plan yapmaları için de uygun olacağını düşünüyoruz. Şu an zaten devam eden doluluklar var. Bazı tesislerde erken rezervasyon imkanları devam ediyor. Tatil sürecinin erken ilanı bu imkanları değerlendirmek için de bir fırsat olacaktır. Haziran dönemi yoğun olur. Özellikle Antalya bölgesinde ciddi yoğunluk olacağını şimdiden söyleyebiliriz" dedi.
YÜZDE 15- 20 ARTIŞ BEKLENİYOR
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da "Çok doğru bir karar. Keşke daha da önce açıklansaydı, daha rahat planlama yapılabilirdi; ama bayrama henüz süre var ve etkili olacaktır. Daha dünden itibaren karar kendini hissettirdi. Rezervasyonlarda mutlaka pozitif bir etki olacaktır; ama bu kararlar daha önceden açıklanırsa tüketici önceden daha rahat planını yapabilir. Kurlar böyle devam ederse de tüketici yurt dışından daha çok Türkiye'yi tercih edecek. Biraz durağan olan iç pazarı daha da hareketlendirecektir diye düşünüyorum. Yıl genelinde ise 10 milyon kişilik bir iç pazar hareketi bekliyoruz. Bu kararla bayram döneminde ise geçen yıla göre yüzde 15- 20 düzeyinde artış öngörüyoruz" diye konuştu.
Ramazan Bayramı tatili, 1 Haziran Cumartesi günü başlayıp, 9 Haziran Pazar günü sona erecek.

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9 günlük bayram tatili, turizmcileri sevindirdi9 günlük bayram tatili, turizmcileri sevindirdi9 günlük bayram tatili, turizmcileri sevindirdi

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