9 günlük tatil kararı turizm sektörünü sevindirdi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi'nin Kurban Bayramı tatilini 9 güne uzatan kararı hem turizm sektörünü hem de tatilcileri sevindirdi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, her yıl tartışılan bu konunun, yıl öncesinde resmi tatil günleri planlamasıyla yapılmasının çok daha olumlu olacağını açıkladı.

Kurban Bayramı tatil süresinin kabine tarafından alınan kararla 9 güne çıkartılması ve bu kararın 20 gün önceden açıklanması, hem turizm sektörünü hem tatil planı yapmak isteyenleri sevindirdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından açıklanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin aldığı kararla 9 gün ilan edilen Kurban Bayramı tatili, hafta sonu tatillerinin de dahil edilmesiyle 18 Ağustos Cumartesi günü başlayıp 26 Ağustos Pazar günü sona erecek.

'BEKLENEN BİR KARARDI'

Turizm sektörü temsilcileri bu kararla birlikte, bu yıl yurtdışı turizmin de çok yoğun olduğu yüksek sezona denk gelen bayram tatili için Türk misafirleri hızlı davranmaları konusunda uyardı. Kararın beklenen bir şey olduğunu belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu beklentideki acentelerin paketlerini, insanların da tatilini ona göre önceden organize ettiğini söyledi. Birkaç hafta önce açıklanmasının henüz plan yapmamış olanlar için faydalı olduğunu dile getiren Bağlıkaya, zaten yüksek sezon olması nedeniyle yurtdışı ve yurtiçi turlarda doluluk oranının yüksek olduğu ve bayramda da otellerde doluluk sıkıntısı olmayacağını kaydetti. Bayramın okullar açılmadan önceki son ve uzun tatil fırsatı olduğuna dikkati çeken Bağlıkaya, güzel bir bayram dönemi yaşanacağını söyledi.

HER YIL ÖNCESİ BELİRLENMELİ

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Kurban bayramı tatilinin 9 gün olarak erken ilan edilmesinin hem oteller hem de tatil yapmak isteyenlerin daha erken planlama yapmaları açısından olumlu bir adım olduğunu söyledi. Bayram tatili döneminin yüksek sezona denk geliyor olması nedeniyle zaten doluluk oranının çok yüksek olduğuna işaret eden Ayık, Türkiye'de her yıl bayram tatili dönemlerinin 4 gün mü olacak, 9 gün mü olacak şeklinde hep tartışıldığına işaret etti. Ayık, “Bayram tatillerinin her sene belli olan resmi günlerin dışında önünde veya arkasında gelen günlerle birleştirilip birleştirilmeyeceği hususu her yıl tartışılır. Artık bunun belirsiz bir konu olmaktan çıkartılması gerekiyor. Yani her yıl öncesinde resmi tatil günleri planlanırken bayram tatilleri de belirlenmeli ve bu şekilde hem insanların hem otellerin daha uygun ve rahat planlama yapmaları sağlanmalı" dedi.

ÇOK CİDDİ HAREKETLİLİK

Sektörün ve tatil planı yapanların bayram tatilini 9 gün olarak ilan edileceğini tahmin ettiğini söyleyen Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği Başkanı Erkan Yağcı, “Piyasalarda da tatil planları bu şekilde yapıldı. Bayram tatilinin yüksek sezona denk gelmesi nedeniyle çok ciddi bir hareketlilik yaşanacak. Dolayısıyla hala tatil planı yapmayan vatandaşlarımızın da bir an önce planlama yapmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü doluluk oranları çok yüksek ve yer bulma sıkıntısı yaşabilirler. Bayram döneminde otellerdeki doluluk oranları yüzde 100 olacaktır" dedi.

ETS Tur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Özbek, önceki yıllarda bayram tatillerinin hep 3-5 gün, bir hafta kalaya kadar ilan edilmezken, bu yıl 20 gün önceden ilan edilmesinin daha erken planlama yapılması için sektör adına olumlu olduğunu kaydetti. Zaten Kurban Bayramı döneminde, otellere talebin hem yurtdışı hem yurtiçinden çok iyi olduğunu söyleyen Özbek, “Bu yıl geçmiş yıllara göre turizmde yüzde 40'ın üzerinde artış var. Hatta birçok tesis doldu gözüküyor. En azından son üç haftayı değerlendirmek için, tatili biraz erken planlayabileceğini düşünen misafirler olabilir. Son haftaya kalmaması misafirin biraz daha erken hareket etmesini sağlayacaktır. Hem özel sektör hem devlet kademelerinde çalışan kesimin önünü görmesini sağlayacaktır" diye konuştu.

Bayram tatilinin bu yıl çok daha erken açıklanması kararının oldukça isabetli olduğunu belirten Kaya Palazzo Belek Hotel Genel Müdürü Alper Türlü, “Çünkü son dakikaya kaldığı zaman insanlar yer bulamıyor veya planlamasını doğru yapamıyor. Bu tür sebeplerle de otele gitmeyi tercih etmiyor. Dolayısıyla önceden açıklanmasının kârı insanların planlama ve yer bulma açısından çok daha isabetli. İç pazara tüm otelciler yer veriyor ama bazen oluyor ki, bu sene olduğu gibi yurtdışından çok fazla talep var ve kontenjanları yurtdışına veriyoruz. Erken açıklandığı zaman iç pazara ayrılan kontenjan da artıyor. Dolayısıyla erken açıklanması hem otelciler hem de yurtiçi turizm misafirlerimiz için çok yararlı bir uygulama" dedi.

OKULLAR AÇILMADAN SON TATİL

Bayram tatilinin 9 gün olarak ve önceki yıllara göre çok daha erken ilan edilmesini güzel bir gelişme olarak değerlendiren The Land of Legends Genel Müdürü Çetin Pehlivan, ancak bölgedeki otellerde boş oda sayısının da çok az olduğuna işaret etti. Şu an erken rezervasyondan yararlanan Türk misafirlerle Rus, Arap ve Avrupa'dan gelen misafirlerden dolayı bölgede müsait oda sayısının çok az olduğunu söyleyen Pehlivan, “Erkenden bu şekilde bilgi verilmesi çok güzel. Zaten şu anda maşallah çok iyi ve bayramda bütün oteller, bütün bölgeler tamamen dolu olur. Zaten sınırlı sayıda oda var ve onlar da hızlı bir şekilde dolar. Okulların açılmasından önceki son tatil ve insanlar bunu en iyi şekilde değerlendirmek isteyeceklerdir" dedi.

Kundu Turizm Yatırımcıları Birliği Genel Müdürü Muzaffer Eken, bayram tatilinin 9 gün olmasının tahmin edildiğini, satışların ona göre yapıldığını belirterek, “Bir de yüksek sezona denk geldiği için hiçbir tesisimizde boş yer yok. Birçok otelde oda satışı da yapılamıyor. Erken açıklanması hem olumlu hem de son dakika bekleyen misafirler 20 gün önceden böyle bir haberi aldıkları için şimdiden rezervasyonları patlatmış durumda. Verilerden de görüldüğü gibi turizmde bütün rekorları bir bir yeniliyoruz, yeni rekorlar çıkıyor ortaya ve inşallah Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy'un dediği gibi bundan sonraki dönemlerde kaliteli misafirlerle gelirimizi artıracağız" diye konuştu.

