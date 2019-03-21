9. Otomotiv Kongresi

Yapılan araştırmalara göre, 2030'a kadar otomotivde ana trendlerin başında dijitalleşme ve araç iletişiminin geldiğini anlatan Özkök, bunu sırasıyla bataryalı elektrikli araçlar, yakıt hücreli elektrikli araçlar ve hibrit elektrikli araçların takip ettiğini ifade etti.

Nissan Türkiye Genel Müdürü Özkök, paneldeki konuşmasında, dijitalleşme ile birlikte otomotiv sektörünün de dönüştüğünü belirterek, otomotivdeki ana trendlerin değiştiğini söyledi.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) tarafından bu yıl "Otomotiv Perakendeciliğinde Dijital Dünya" temasıyla 9'uncusu düzenlenen Otomotiv Kongresi kapsamında "Dijitalleşen Dünyada Otomotivin Geleceği" başlıklı panel gerçekleştirildi. Panele, Nissan Türkiye Genel Müdür Sinan Özkök, Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç ve Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk konuşmacı olarak katıldı.

İSTANBUL (AA) - Nissan Türkiye Genel Müdür Sinan Özkök, "Dijitalleşme, müşteriyi bire bir dijital platformda takip edebilmek, o müşterinin etrafındaki bütün dijital dünyaya dokunabilmek ve çözümler sunabilmektir. Bunu yapabildiğimiz zaman yarınımızı güvence altına alırız." dedi.

Özkök, "Dijitalleşme, müşteriyi bire bir dijital platformda takip edebilmek, o müşterinin etrafındaki bütün dijital dünyaya dokunabilmek ve çözümler sunabilmektir. Bunu yapabildiğimiz zaman yarınımızı güvence altına alırız." diye konuştu.

Dijitalleşmenin aynı zamanda müşteriyi mobil platformlarda yakalamayı gerektirdiğine dikkati çeken Özkök, potansiyel müşterilerinin bilgisini mobil platformlardan sağladıklarını anlattı.

- "Müşteri, zaten bayiye gelmeden önce birçok bilgi ediniyor"

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Anaç da otomotiv sektöründe faaliyet gösterenlerin müşteriye karşı her zaman daha duyarlı olduğunu belirterek, dijitalleşmeyle birlikte müşterilerin zaten bayiye gelmeden önce birçok bilgi edindiğini söyledi.

Sektörde verimlilik problemi olduğunun altını çizen Anaç, eylem planları dahilinde bayilerini daha verimli hale getirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Anaç, dijitalleşmenin satış ve pazarlamaya olan etkisinden dolayı, otomotiv sektöründe çalışanları yakından ilgilendirdiğini belirterek, firmaların dijital imkanlarla müşterilerini daha iyi tanıması ve müşteriye daha uygun ürünü vermeye odaklanması gerektiğini vurguladı.