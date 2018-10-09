9. Türkiye Enerji Zirvesi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ bünyesinde kurulan spot doğalgaz piyasasının performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "Kayıt yaptıran toplam 43 lisans sahibinin 23'ü piyasada aktif olarak işlem yapmış. İşlem hacmi 115 milyon lira olarak gerçekleşmiş. 73 milyon metreküp doğalgaz ticareti söz konusu olmuş. Bu miktarın 45 milyon metreküpünü BOTAŞ tarafından yapılan dengeleme amaçlı işlemler oluşturmuş. Bu temel verilere göre, ilk ayında piyasaya yüksek bir ilgi olduğunu, piyasamızın tasarımına uygun şekilde işlemeye başladığını, dengeleme ihtiyacına cevap verdiğini ve lisans sahiplerinin ticaret yapmasını sağladığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, gelecek süreçte fiziksel ve finansal teslimatlı vadeli doğalgaz piyasası işlemlerinin de organize piyasaya entegre edilmesi için çalışacaklarını aktardı.

Zaman içinde doğalgaz piyasasına ilginin artacağını ve ticaretin derinleşeceğini dile getiren Yılmaz, böylece fiyatların daha da rekabetçi bir yapıya kavuşacağını ve bundan herkesin faydalanacağını belirtti.

Başkan Yılmaz, doğalgaz borsasında oluşan günlük referans fiyatın, bölge ülkelerinin doğalgaz ticaretinde baz alacağı fiyata katkı sağlayacağını ifade etti.

Daha önce Türkiye'ye 'enerjide köprü olacaksınız' diyenler olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Biz yeni bir şey söyledik. 'Hayır biz köprü görevi görmek istemiyoruz, enerji ticareti merkezi olacağız.' dedik. 1 Eylül itibarıyla organize piyasada günlük olarak doğalgaz ticaretine başlayan ilk ülke olduk." diye konuştu.

- Elektrik fiyatları

Yılmaz, elektrikte tüketicilerin "katlanılabilir fiyatlardan" enerjiye erişebilmelerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Bu bizim için olmazsa olmaz nitelikte. Bütün dileklerin ve beklentilerin aynı anda karşılandığını görmek belki masallarda mümkün. Bir masal dünyasında yaşamıyoruz. Düzenleyici kurumlar olarak paydaşların çıkarlarını ortak bir zeminde buluşturmamız lazım." dedi.