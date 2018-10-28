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90 milyon yolcunun gözü Vestel'de olacak

FİNANS HABERLERİ  | 28.10.2018 13:21 | Son Güncelleme

Yarın ilk etabı açılacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda Vestel City'de üretilen uçuş bilgilendirme ekranları kullanılacak

İSTANBUL (AA) - Vestel uçuş bilgilendirme ekranları, yarın 90 milyon yolcu kapasiteli ilk fazı açılacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda kullanılmaya başlanacak.

Vestel'in açıklamasına göre, havaalanı girişinden bekleme alanına, kontuar ve kapıların olduğu alanlardan ortak alanlara yolcuların hayatını kolaylaştıracak olan ekranlar Manisa'da üretiliyor.

Bilgilendirme ekranları, 90 milyon yolcu kapasiteli ilk fazı yarın açılacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda yolcuların hizmetine sunulacak.

Yeni havalimanında yolcular, bin 300 adet 49 inç ve bin 850 adet 55 inç bilgilendirme ekranından uçuşlarını takip edebilecek. Özel ince tasarıma sahip, uzun panel ömrü bulunan ekranlar 178 derece görüş açısına sahip.

Ayrıca, ortak karar verme merkezi, çağrı merkezi, otopark merkezi izleme, AOC toplantı odası, veri merkezi, ramp ofis, mülki idari amirliği, mülki idari amirliği kriz odası gibi operasyonel olarak kritik noktalarda Vestel Videowall'lar kullanılıyor.

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- "Havacılıktaki iddiamızın göstergesi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki dijital ekran çözümlerinin havacılık sektöründeki iddialarının önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Dünyanın en büyük uçuş merkezi olacak yeni havalimanının Türkiye'nin ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını kaydeden Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Böylesine önemli ve büyük bir projenin ekran teknolojisi konusunu Vestel'e emanet etmesi de bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Sektöre özel endüstriyel bir ürün olan bu ekranlar, uçuş saatlerinden kapı ve kontuar bilgilerine kadar tüm bilgileri yolculara kesintisiz aktaracak. İstanbul Yeni Havalimanı, ülkemize ve dünya havacılık sektörüne hayırlı olsun."

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