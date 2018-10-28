90 milyon yolcunun gözü Vestel'de olacak

Dünyanın en büyük uçuş merkezi olacak yeni havalimanının Türkiye'nin ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını kaydeden Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Böylesine önemli ve büyük bir projenin ekran teknolojisi konusunu Vestel'e emanet etmesi de bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Sektöre özel endüstriyel bir ürün olan bu ekranlar, uçuş saatlerinden kapı ve kontuar bilgilerine kadar tüm bilgileri yolculara kesintisiz aktaracak. İstanbul Yeni Havalimanı, ülkemize ve dünya havacılık sektörüne hayırlı olsun."

