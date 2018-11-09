99 Bin 500 liraya Suzuki Vitara fırsatı

İSTANBUL, (DHA)- SUZUKİ’NİN geçtiğimiz yıl kendi sınıfında Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modeli Suzuki Vitara, fırsatlarla otomobil severlerin karşısına çıkıyor. Kasım ayında devreye alınan özel satış fırsatları kapsamında ÖTV indirimi ve hurda teşviki ile 99 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan Suzuki Vitara, 7 bin 500 liraya varan indirim veya 60 bin liraya 12 ay vadeyle yüzde 0.99 faizli kredi seçenekleri sunuyor.

Suzuki Vitara, 3 farklı donanım seçeneği ve geniş ürün yelpazesine sahip. Euro NCAP’ten 5 yıldız alan Suzuki Vitara’da yokuş kalkış desteği ve eğim iniş kontrol sistemi gibi elektronik yardımcılar sürüş güvenliğini desteklerken, radar fren destek sistemi ve adaptif hız sabitleme sistemi gibi pek çok yeni güvenlik unsurları da Vitara’nın iddiasını ortaya koyuyor. Suzuki DNA’sının işlendiği gelişmiş dört tekerlekten çekiş sistemi Allgrip 4x4 sistemi sayesinde Vitara, zorlu arazi şartlarıyla kolayca başa çıkabilirken, sürüş koşullarına uygun olarak dört farklı sürüş modunu da sürücüsüne sunabiliyor. Ayrıca Vitara’da tam 10.1 inç boyutundaki dokunmatik multimedya sistemi, navigasyon, Bluetooth ve USB girişi özellikleri tüm versiyonlardastandart olarak sunuluyor.