FİNANS

99 Bin 500 liraya Suzuki Vitara fırsatı

FİNANS HABERLERİ  | 09.11.2018 11:03 | Son Güncelleme

SUZUKİ’NİN geçtiğimiz yıl kendi sınıfında Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modeli Suzuki Vitara, fırsatlarla otomobil severlerin karşısına çıkıyor.

99 Bin 500 liraya Suzuki Vitara fırsatı

İSTANBUL, (DHA)- SUZUKİ’NİN geçtiğimiz yıl kendi sınıfında Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modeli Suzuki Vitara, fırsatlarla otomobil severlerin karşısına çıkıyor. Kasım ayında devreye alınan özel satış fırsatları kapsamında ÖTV indirimi ve hurda teşviki ile 99 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan Suzuki Vitara, 7 bin 500 liraya varan indirim veya 60 bin liraya 12 ay vadeyle yüzde 0.99 faizli kredi seçenekleri sunuyor.

Suzuki Vitara, 3 farklı donanım seçeneği ve geniş ürün yelpazesine sahip. Euro NCAP’ten 5 yıldız alan Suzuki Vitara’da yokuş kalkış desteği ve eğim iniş kontrol sistemi gibi elektronik yardımcılar sürüş güvenliğini desteklerken, radar fren destek sistemi ve adaptif hız sabitleme sistemi gibi pek çok yeni güvenlik unsurları da Vitara’nın iddiasını ortaya koyuyor. Suzuki DNA’sının işlendiği gelişmiş dört tekerlekten çekiş sistemi Allgrip 4x4 sistemi sayesinde Vitara, zorlu arazi şartlarıyla kolayca başa çıkabilirken, sürüş koşullarına uygun olarak dört farklı sürüş modunu da sürücüsüne sunabiliyor. Ayrıca Vitara’da tam 10.1 inç boyutundaki dokunmatik multimedya sistemi, navigasyon, Bluetooth ve USB girişi özellikleri tüm versiyonlardastandart olarak sunuluyor.

Her biri yüksek yakıt verimliliğine sahip iki adet benzinli motor seçeneği kullanılan Vitara’da 1.6 litrelik VVT benzinli motor, 6000 d/dak’da 120 HP güç ve 4400 d/dak’da 156 Nm tork üretirken, 1.4 litrelik Turbo Boosterjet benzinli motor ise 140 HP güç ve 220 Nm tork üretiyor. Her iki motor seçeneğinde de yeni nesil 4x4 Allgrip teknolojisiyle 4 farklı sürüş keyfi yaşatan SUV, sürüş koşuluna bağlı olarak 2 çeker ve 4 çeker kullanım imkânı da veriyor.

99 Bin 500 liraya Suzuki Vitara fırsatı99 Bin 500 liraya Suzuki Vitara fırsatı

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