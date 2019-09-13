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A1 Capital / Maviş: Ekonomi için ihracatın artması önemli

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2019 12:07 | Son Güncelleme

A1 Capital Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Belgin Maviş ihracatın artmasının Türkiye ekonomisi için önemli olduğunu vurguladı.

İlayda Kılıçay / İstanbul, 13 Eylül (DHA) - A1 Capital Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Belgin Maviş ihracatın artmasının Türkiye ekonomisi için önemli olduğunu vurguladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı Temmuz ayı “Ödemeler Dengesi” verisini açıkladı. Buna göre, bir önceki yılın Temmuz ayında 2 milyar 178 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 1 milyar 158 milyon dolar fazla verdi. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler hesabı 4 milyar 445 milyon dolar fazla verdi.
Belgin Maviş konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu;
“Türkiye tarihinde genellikle cari açık veririz ve bu hep ithalat kaynaklı bir süreçtir. 2018-2019’un zorlu geçmesine rağmen veriler anlamında Türkiye’nin Ocak

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