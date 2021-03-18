 A101 aktüel ürünler listesi | A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde?

A101’de bu hafta buharlı kırışıklık giderici, cep telefonu, robot süpürge, televizyon, buzdolabı, kahve makinesi, tablet, nostalji pikap, matkap, duvar boyası gibi ürünler satılıyor. Her hafta birbirinden farklı ve indirimli ürünlerin satıldığı A101 aktüel ürünler kataloğunda tamirat, tadilat ve bahçe ürünleri uygun fiyattan satışa sunuldu.
18 MART A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
A101 indirim kataloğunda bulunan aktüel ürünler listesinde bu hafta küçük ev aletleri, mobilya, elektronik ürünler ve züccaciye ürünleri geniş yer buldu.
Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterilerini bekleyen A101’in bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi açıklandı.
Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor. A101 kataloğunda bu hafta; elektrikli ev aletlerinden mutfak ihtiyaçlarına, züccaciyeden mobilyaya, tekstil ürünlerinden temizlik ürünlerine kadar yüzlerce ürün, indirimli fiyatla satışa sunulacak.
A101 aktüel kataloğundaki teknolojik ürünlerin başında; Toshiba 50" Ultra Hd Smart Led TV 3,999 TL. ONVO markası ile Dahili HD uydu alıcı ve dahili Wi-fi, 1 GB ram ve 8 GB Dahili hafızaya sahip olan Smart For Android, kablosuz görüntü aktarma özellikli Onvo 40″ Full HD Android Smart Led TV 2,799 Türk lirası LENOVO markası ile 2 yıl garantili Snagdrapon işlemcili, 10.1 inç ekranlı, 2 GB ram ve 32 GB dahili hafızalı Lenovo M10 Tablet 1.099 Türk lirası PİRANHA markası ile görüntülü görüşme, USB tak çalıştır özelliği, PC ve MAC uyumlu olan Piranha Full HD PC Kamera 89,95 Türk lirası REEDER markası ile 32 GB dahili hafıza, 6.2 HD ekran, 3 GB Ram özellikleri ile göz dolduran Reeder P18 Blue Max Lite Cep Telefonu 1,499 Türk lirası ve çok daha fazlası yer alıyor.
A101 kataloğunda bu hafta elektronik ürünler büyük avantajlarla geliyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta Piranha 7826 Bluetooth Hoparlör 74,95 Türk lirası ve Piranha Full HD PC Kamera 89,95 Türk lirası olarak satılıyor. Ayrıca; Kiwi Buharlı Kırışık Giderici 329 Türk lirası Kiwi Elektrikli Türk Kahvesi Makinesi 79,95 Türk lirası Kiwi Çubuk El Blender 79,95 Türk lirası ve Kiwi Çay Makinesi 159 Türk lirası Kiwi Sensörlü Sıvı Sabunluk 99,95 Türk lirası Arzum Tost Makinesi 299 Türk lirası Aprilla Şarjlı Saç Sakal Düzelteme Makinesi 49,95 Türk lirası Termostatlı Barbekü 95 Türk lirası Singer El Dikiş Makinesi 55 Türk lirası gibi birçok ürün indirimli olarak raflarda yerini alacak.
A101'de Bu Hafta Elektrikli Ev Aletleri grubunda; ROBOT marka Li-On batarya, Roomba 606 Robot Süpürge 1,599 Türk lirası FANTOM markası ile 3 yıl garantili, 3 Litre toz hazneli, 850 watt, multi cyclone teknolojisi ile Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge 399 TL. KİWİ 6 fincan kapasiteli, susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemli 2 yıl garantili 304 paslanmaz çelikten üretilmiş olan Kiwi KCM 7512 Türk Kahve Makinesi 79,95 TL. Sessiz ve uzun ömürli DC motorlu,ısıya dayanıklı paslanmaz çelik bıçaklar ve blender başlığa sahip olan Kiwi KHB 4415 Çubuk El Blender 79,95 TL. USB kablo veya 4 adet pil ile çalışabilen, duvara monte aparatı dahil olarak satışa sunulacak olan Kiwi KSD 9932 Sensörlü Sıvı Sabunluk 99,95 TL'den müşterinin beğenisine sunulacak.
Beyaz Eşya grubunda SEG markası ile 2 yıl Vestel Servis garantili, 6 programlı, Seg BM 6001 SBM 6001 A++ Bulaşık Makinesi 1,899 Türk lirası FLAVEL marka 3 Çekmeceli Dondurucu 899 TL'den satılacak.
A101'in bu haftaki kataloğunda beyaz eşya kapsamında indirimli ürünler yer alıyor. Beyaz eşyanın yanı sıra hırdavat kapsamındaki ihtiyaçlarda da A101 aktüel ürünler kataloğunda rastlamak mümkün.
A101'in bu hafta satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda mobilya ürünleri de bulunuyor. 2 Kapaklı Çekmeceli Dolap 155 Türk lirası ve 4 Kapaklı Çekmeceli Dolap 199,95 TL. Ayrıca Rapido Ofis Koltuğu 249,95 Türk lirası ve 5 Raflı Kitaplık 119,95 TL. Raflarda ise Plastik Çekmeceli Ahşap Raf 119,95 Türk lirası Plastik Kaplı 3 Katlı Banyo Rafı 18,50 TL'den satılacak.
Hırdavat ve boya kapsamındaki ürünlerde; POLİSAN marka 10 KG İç Cephe Boyası 59,95 Türk lirası Polisan 10 KG Tavan Boyası 49,95 Türk lirası Boya Tabancası 149,95 Türk lirası Lazermetre 149,95 Türk lirası Sıcak Hava Tabancası 109,95 Türk lirası Lehim Havya Seti 34,95 Türk lirası Dekupaj Testere 119,95 Türk lirası Akülü 12W Vidalama Seti 149,95 Türk lirası Koruyucu Gözlük 34,95 Türk lirası Şarjlı Sıcak Silikon Tabancası 89,95 Türk lirası Mini Şarjlı Vidalama Seti 149,95 Türk lirası Takım Çantası 19 İnç 34,95 Türk lirası Çift Taraflı Tekerlekli Takım Çantası 149,95 Türk lirası NILSON 3'lü 1.5 metre Topraklı Priz 24,95 Türk lirası Tamir Montaj Seti 300 Parça 14,95 Türk lirası Tornavida 5'li Set 14,95 Türk lirası Misinalı Kenar biçme başlığı, 3 bıçaklı kesme diski, Piranha Benzinli Tırpan 549,95 Türk lirası Geri tepme önleyici sistemli, ayarlanabilir hız düğmeli Piranha Benzinli Ağaç Kesme Motoru 399,95 TL'den satışa sunulacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum