 A101 aktüel ürünler listesi | A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde?

A101 aktüel kataloğundaki teknolojik ürünlerin başında; Toshiba 50" Ultra Hd Smart Led TV 3,999 TL. ONVO markası ile Dahili HD uydu alıcı ve dahili Wi-fi, 1 GB ram ve 8 GB Dahili hafızaya sahip olan Smart For Android, kablosuz görüntü aktarma özellikli Onvo 40″ Full HD Android Smart Led TV 2,799 Türk lirası LENOVO markası ile 2 yıl garantili Snagdrapon işlemcili, 10.1 inç ekranlı, 2 GB ram ve 32 GB dahili hafızalı Lenovo M10 Tablet 1.099 Türk lirası PİRANHA markası ile görüntülü görüşme, USB tak çalıştır özelliği, PC ve MAC uyumlu olan Piranha Full HD PC Kamera 89,95 Türk lirası REEDER markası ile 32 GB dahili hafıza, 6.2 HD ekran, 3 GB Ram özellikleri ile göz dolduran Reeder P18 Blue Max Lite Cep Telefonu 1,499 Türk lirası ve çok daha fazlası yer alıyor.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor. A101 kataloğunda bu hafta; elektrikli ev aletlerinden mutfak ihtiyaçlarına, züccaciyeden mobilyaya, tekstil ürünlerinden temizlik ürünlerine kadar yüzlerce ürün, indirimli fiyatla satışa sunulacak.

A101’de bu hafta buharlı kırışıklık giderici, cep telefonu, robot süpürge, televizyon, buzdolabı, kahve makinesi, tablet, nostalji pikap, matkap, duvar boyası gibi ürünler satılıyor. Her hafta birbirinden farklı ve indirimli ürünlerin satıldığı A101 aktüel ürünler kataloğunda tamirat, tadilat ve bahçe ürünleri uygun fiyattan satışa sunuldu.

A101 kataloğunda bu hafta elektronik ürünler büyük avantajlarla geliyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta Piranha 7826 Bluetooth Hoparlör 74,95 Türk lirası ve Piranha Full HD PC Kamera 89,95 Türk lirası olarak satılıyor. Ayrıca; Kiwi Buharlı Kırışık Giderici 329 Türk lirası Kiwi Elektrikli Türk Kahvesi Makinesi 79,95 Türk lirası Kiwi Çubuk El Blender 79,95 Türk lirası ve Kiwi Çay Makinesi 159 Türk lirası Kiwi Sensörlü Sıvı Sabunluk 99,95 Türk lirası Arzum Tost Makinesi 299 Türk lirası Aprilla Şarjlı Saç Sakal Düzelteme Makinesi 49,95 Türk lirası Termostatlı Barbekü 95 Türk lirası Singer El Dikiş Makinesi 55 Türk lirası gibi birçok ürün indirimli olarak raflarda yerini alacak.

A101'de Bu Hafta Elektrikli Ev Aletleri grubunda; ROBOT marka Li-On batarya, Roomba 606 Robot Süpürge 1,599 Türk lirası FANTOM markası ile 3 yıl garantili, 3 Litre toz hazneli, 850 watt, multi cyclone teknolojisi ile Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge 399 TL. KİWİ 6 fincan kapasiteli, susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemli 2 yıl garantili 304 paslanmaz çelikten üretilmiş olan Kiwi KCM 7512 Türk Kahve Makinesi 79,95 TL. Sessiz ve uzun ömürli DC motorlu,ısıya dayanıklı paslanmaz çelik bıçaklar ve blender başlığa sahip olan Kiwi KHB 4415 Çubuk El Blender 79,95 TL. USB kablo veya 4 adet pil ile çalışabilen, duvara monte aparatı dahil olarak satışa sunulacak olan Kiwi KSD 9932 Sensörlü Sıvı Sabunluk 99,95 TL'den müşterinin beğenisine sunulacak.