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A101 hafta için saat kaçta açılıyor? İşte A101 çalışma saatleri

FİNANS HABERLERİ  | 08.03.2021 07:09 | Son Güncelleme

Türkiye’nin hemen hemen her ilinde faaliyetlerini sürdüren zincir marketlerden A101’in hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri değişti. Özellikle koronavirüs salgını döneminde düşük, orta, yüksek ve çok yüksek illerde A101’in çalışma saatleri illere göre farklılık gösteriyor.

A101 hafta için saat kaçta açılıyor? İşte A101 çalışma saatleri

Şirketin resmî internet sitesinde A101’in saat kaçta açılıp kaçta kapandığı belirtiliyor. Hafta içi ve cumartesi günleri sabah saatlerinden itibaren kapılarını müşterilerine açan A101, akşamları sokağa çıkmak kısıtlaması öncesi kapanıyor.

A101 HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR

A101'in resmî internet sayfasında bulunan güncel bilgilere göre açılış kapanış saatlerini öğrenebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı "İş Yerlerinin Çalışma Saatleri" adlı genelgeye göre; market ve bakkallar, orta, düşük ve yüksek risk grubunda bulunan kentlerde 07.00-20.00 saatlerinde hizmet verecek.

A101 marketleri kentlere göre değişiklik gösteriyor. Mesai saati tamamlanmadan hemen hemen 10 dakika evvel de kasalara kapanıyor ve alışveriş yapılamıyor. A101 marketlerden alışveriş yapabilmeniz için hafta içi ve hafta sonu olmak üzere her gün belirtilen saatlerde şubelere gidebilirsiniz.

a101

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.
A101 Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.
BİM Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.
ŞOK Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.
Migros Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

RİSK GRUBUNA GÖRE İLLER

Orta risk grubunda yer alan iller; Afyonkarahisar, Adana, Aydın, Ankara, Bayburt, Bartın, Çankırı, Bursa, Denizli, Çorum, Erzincan, Elazığ, Eskişehir, Erzurum, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Isparta, Kars, Karabük, Kırşehir, Kastamonu, Manisa, Malatya, Sivas, Nevşehir, Yozgat, Tunceli.

Düşük risk grubunda yer alan iller; Bingöl, Bitlis, Ağrı, Batman, Iğdır, Mardin, Diyarbakır, Hakkari, Şanlıurfa, Şırnak, Muş, Siirt, Uşak, Van.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Amasya, Balıkesir, Adıyaman, Aksaray, Giresun, Gümüşhane, Burdur, Edirne, Osmaniye, Rize, Konya, Ordu, Sinop, Tokat, Sakarya, Samsun, Trabzon.

Yüksek risk grubunda yer alan iller; Artvin, Bilecik, Antalya, Ardahan, Düzce, İstanbul, Bolu, Çanakkale, Kayseri, Kırıkkale, İzmir, Karaman, Kocaeli, Kütahya, Kırklareli, Kilis, Niğde, Tekirdağ, Mersin, Muğla, Yalova, Zonguldak.


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