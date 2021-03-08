A101 hafta için saat kaçta açılıyor? İşte A101 çalışma saatleri

Şirketin resmî internet sitesinde A101’in saat kaçta açılıp kaçta kapandığı belirtiliyor. Hafta içi ve cumartesi günleri sabah saatlerinden itibaren kapılarını müşterilerine açan A101, akşamları sokağa çıkmak kısıtlaması öncesi kapanıyor.

A101 HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR



A101'in resmî internet sayfasında bulunan güncel bilgilere göre açılış kapanış saatlerini öğrenebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı "İş Yerlerinin Çalışma Saatleri" adlı genelgeye göre; market ve bakkallar, orta, düşük ve yüksek risk grubunda bulunan kentlerde 07.00-20.00 saatlerinde hizmet verecek.

A101 marketleri kentlere göre değişiklik gösteriyor. Mesai saati tamamlanmadan hemen hemen 10 dakika evvel de kasalara kapanıyor ve alışveriş yapılamıyor. A101 marketlerden alışveriş yapabilmeniz için hafta içi ve hafta sonu olmak üzere her gün belirtilen saatlerde şubelere gidebilirsiniz.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ



A101 hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

A101 Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.