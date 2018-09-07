AA Finans 2. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 2. çeyrekte yüzde 5,2 artmasını bekliyor.
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 10 Eylül Pazartesi günü açıklanacak 2018 yılı 2. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin yılın 2. çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 5,2 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistlerin 2 . çeyrek büyüme beklentileri en yüksek yüzde 6,3, en düşük ise yüzde 4,5 oldu.
Ekonomistlerin 2018 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2018 yılı büyüme beklentisi en yüksek yüzde 4,7, en düşük yüzde 2,6 oldu.
Türkiye ekonomisi, 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyümüştü.
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