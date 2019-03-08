AA Finans 2018 Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, 2018 yılında Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yüzde 2,5 büyümesini tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 11 Mart Pazartesi günü açıklanacak 2018 yılı 4. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin geçen yılın son çeyreğine ilişkin GSYH beklentilerinin ortalaması yüzde eksi 3 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin 2018 yılı 4. çeyrek büyüme beklentileri yüzde eksi 1 ila eksi 5,5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2018 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 2,5 oldu. Geçen yıl için ekonomistlerin büyüme beklentileri, en düşük yüzde 1,8 ve en yüksek yüzde 3,3 seviyesinde oluştu.

Öte yandan ekonomistlerin 2019 yıl sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması yüzde 1 düzeyinde belirlendi. Ekonomistlerin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerine bakıldığında en düşük yüzde eksi 2 ve en yüksek yüzde 2,3 olduğu görüldü.

Türkiye ekonomisi 2018 yılı üçüncü çeyrekte yüzde 1,6 büyümüştü.

