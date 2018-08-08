FİNANS

AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi sonuçlandı

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2018 15:23 | Son Güncelleme

Ekonomistlerin haziran ayı cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması 3,23 milyar dolar oldu - Ankete göre, cari işlemler açığının 2018 sonunda 52,97 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor

İSTANBUL (AA) - AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin haziran ayı cari işlemler açığı beklentisi 3,23 milyar dolar oldu.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 10 Ağustos Cuma günü açıklanacak Haziran 2018 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması 3,23 milyar dolar olarak hesaplandı. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentisi 2,70-4,10 milyar dolar aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2018 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 52,97 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığına yönelik tahminleri arasında en yüksek beklenti 57,10 milyar dolar, en düşük beklenti ise 49,30 milyar dolar oldu.

Cari işlemler açığı, mayısta 5 milyar 885 milyon dolar, 12 aylık açık ise 57 milyar 637 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

PARTNERCan Yaman'ın muhteşem değişimiCan Yaman'ın muhteşem değişimi
Bursa'nın dağ ilçeleri doğal gaza kavuşuyorBursa'nın dağ ilçeleri doğal gaza kavuşuyor
ABD’ye makine ihracatı 2018'in ilk yedi ayında 700 milyon dolar yükseldiABD’ye makine ihracatı 2018'in ilk yedi ayında 700 milyon dolar yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti beklenti anketi Ödemeler Dengesi TCMB

En Çok Okunan Haberler

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

65 yaş aylığına 1 Eylül'de zam geliyor

65 yaş aylığına 1 Eylül'de zam geliyor

E-devletten yeni bir hizmet daha ! E-nabız nedir? Ne işe yarar?

E-devletten yeni bir hizmet daha ! E-nabız nedir? Ne işe yarar?

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (8 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (8 Ağustos 2018)

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'nın dağ ilçeleri doğal gaza kavuşuyor

Bursa'nın dağ ilçeleri doğal gaza kavuşuyor

ABD’ye makine ihracatı 2018'in ilk yedi ayında 700 milyon dolar yükseldi

ABD’ye makine ihracatı 2018'in ilk yedi ayında 700 milyon dolar yükseldi

Prof. Dr. Alkin: 2050'de gelişen ülkelerin milli geliri gelişmiş ülkeleri aşacak

Prof. Dr. Alkin: 2050'de gelişen ülkelerin milli geliri gelişmiş ülkeleri aşacak

Sivas'ta 'ucuz et' kuyruğu

Sivas'ta 'ucuz et' kuyruğu

Sur Yapı’dan ‘5’i Bir Yerde’ kampanyası

Sur Yapı’dan ‘5’i Bir Yerde’ kampanyası

Döviz kuru belirsizliklerine karşı yapay zeka bütçeleme yöntemleri

Döviz kuru belirsizliklerine karşı yapay zeka bütçeleme yöntemleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.