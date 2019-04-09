FİNANS

AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi sonuçlandı

FİNANS HABERLERİ  | 09.04.2019 11:59 | Son Güncelleme

Ekonomistler, cari işlemler hesabının şubatta 900 milyon dolar açık vereceğini öngörüyor - Ankete göre, cari işlemler açığının 2019 sonunda 18,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor

İSTANBUL (AA) - AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayı cari işlemler hesabının 900 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11 Nisan Perşembe günü açıklanacak Şubat 2019 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler şubat ayı cari işlemler hesabının 900 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentisi, 500 milyon dolar ile 1,5 milyar dolar arasında yer aldı.

Ekonomistlerin 2019 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 18,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığına yönelik tahminleri arasında en yüksek beklenti 23,3 milyar dolar olurken, en düşük beklentisi ise 12 milyar dolar oldu.

Cari işlemler dengesi, ocakta 813 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 21 milyar 592 milyon dolar olmuştu.

Buzullar eriyince ortaya çıktı! ABD'de şaşırtan manzara Buzullar eriyince ortaya çıktı! ABD'de şaşırtan manzara
CK Enerji Boğaziçi Elektrik’te e-Devlet dönemiCK Enerji Boğaziçi Elektrik’te e-Devlet dönemi
Pamukkale Turizm hakkında verilen iflas kararı bozulduPamukkale Turizm hakkında verilen iflas kararı bozuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AA Finans Cari İşlemler Açığı

En Çok Okunan Haberler

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

İflas eden yarım asırlık firma için önemli karar

İflas eden yarım asırlık firma için önemli karar

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

Beş ayın zirvesini gördü!

Beş ayın zirvesini gördü!

Ziraat Bankası'ndan yeni kredi paketi!

Ziraat Bankası'ndan yeni kredi paketi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CK Enerji Boğaziçi Elektrik’te e-Devlet dönemi

CK Enerji Boğaziçi Elektrik’te e-Devlet dönemi

Pamukkale Turizm hakkında verilen iflas kararı bozuldu

Pamukkale Turizm hakkında verilen iflas kararı bozuldu

İstanbul Havalimanı'na tarihi taşınma sonrası iş ilanları da arttı

İstanbul Havalimanı'na tarihi taşınma sonrası iş ilanları da arttı

Mart’ta en çok dolar kazandırdı, BİST100 kaybettirdi

Mart’ta en çok dolar kazandırdı, BİST100 kaybettirdi

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Reform Paketi’nden beklenti büyük

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Reform Paketi’nden beklenti büyük

THY İstanbul Havalimanı'nda bugün 103 bin yolcu ağırlayacak

THY İstanbul Havalimanı'nda bugün 103 bin yolcu ağırlayacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.