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AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi sonuçlandı

FİNANS HABERLERİ  | 10.05.2019 12:26 | Son Güncelleme

Ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 900 milyon dolar açık vereceğini öngörüyor - Ankete göre, cari işlemler açığının 2019 sonunda 13,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor

İSTANBUL (AA) - AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayı cari işlemler hesabının 900 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 13 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak Mart 2019 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler mart ayı cari işlemler hesabının 900 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentisi, 350 milyon dolar ile 1,2 milyar dolar arasında yer aldı.

Ekonomistlerin 2019 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 13,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığına yönelik tahminleri arasında en yüksek beklenti 23,3 milyar dolar olurken, en düşük beklentisi ise 5 milyar dolar oldu.

Cari işlemler dengesi, şubatta 718 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 17 milyar 44 milyon dolar olmuştu.

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AA Finans Cari işlemler Açığı Beklenti Anketi

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