FİNANS

AA Finans Cari İşlemler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 16:24 | Son Güncelleme

Ekonomistler, ağustos ayı cari işlemler dengesinin 2,46 milyar dolar fazla vermesini bekliyor - Ankete göre, cari işlemler açığının 2018 sonunda 39,66 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor

İSTANBUL (AA) - AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler ağustos ayı cari işlemler dengesinin fazla vermesini bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11 Ekim Perşembe günü açıklanacak Ağustos 2018 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı cari işlemler dengesi beklentisinin ortalaması 2,46 milyar dolar fazla olarak hesaplandı. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler fazlası beklentileri 1,88-2,80 milyar dolar aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2018 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 40,09 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığına yönelik tahminleri arasında en yüksek beklenti 45 milyar dolar, en düşük beklenti ise 37 milyar dolar oldu.

Cari işlemler açığı, temmuzda 1 milyar 751 milyon dolar, 12 aylık açık ise 54 milyar 560 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

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