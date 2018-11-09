FİNANS

AA Finans Cari İşlemler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

FİNANS HABERLERİ  | 09.11.2018 10:57 | Son Güncelleme

Ekonomistler, cari işlemler dengesinin eylülde 1,97 milyar dolar fazla vereceğini öngörüyor - Ankete göre, cari işlemler açığının 2018 sonunda 35,69 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor

İSTANBUL (AA) - AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler eylül ayı cari işlemler dengesinin 1,97 milyar dolar fazla vermesini bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 12 Kasım Pazartesi günü açıklanacak Eylül 2018 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı cari işlemler dengesi beklentisinin ortalaması 1,97 milyar dolar fazla olarak hesaplandı. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler fazlası beklentileri 1,50-2,50 milyar dolar aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2018 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 35,69 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığına yönelik tahminleri arasında en yüksek beklenti 41,00 milyar dolar, en düşük beklenti ise 28,50 milyar dolar oldu.

Cari işlemler fazlası, ağustosta 2 milyar 592 milyon dolar, 12 aylık cari açık ise 51 milyar 125 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

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AA Finans Cari işlemler Açığı Beklenti Anketi Ödemeler Dengesi TCMB

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