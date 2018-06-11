FİNANS

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 13:47 | Son Güncelleme

Ankete katılan ekonomistler, sanayi üretim endeksinin nisanda yüzde 5 artmasını bekliyor

İSTANBUL (AA) - AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 13 Haziran Çarşamba günü açıklanacak nisan ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin nisan ayı arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin medyanı yüzde 4,5, ortalaması yüzde 5 oldu. Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 1,5 ila yüzde 8,2 aralığında yer aldı.

Nisanda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 5,7 artacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,1 gerileyeceği tahmin ediliyor.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 7,6, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksi de aylık bazda yüzde 0,2 artmıştı.

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AA Finans Beklenti Anketi sanayi üretimi

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