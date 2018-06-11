AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 13 Haziran Çarşamba günü açıklanacak nisan ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin nisan ayı arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin medyanı yüzde 4,5, ortalaması yüzde 5 oldu. Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 1,5 ila yüzde 8,2 aralığında yer aldı.

Nisanda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 5,7 artacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,1 gerileyeceği tahmin ediliyor.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 7,6, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksi de aylık bazda yüzde 0,2 artmıştı.

