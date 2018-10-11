AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 azalmasını bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 16 Ekim Salı günü açıklanacak ağustos ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin ağustos ayı arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin medyanı ve ortalaması yüzde 8 azalış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde eksi 13,5 ila yüzde 0,4 aralığında yer aldı.

Ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 0,8 artacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 2,7 azalacağı tahmin ediliyor.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 5,6, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksi de aylık bazda yüzde 3,5 artmıştı.

