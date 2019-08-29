İSTANBUL (AA) - AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 1,38 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Eylül Salı günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,38 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,2, en yüksek yüzde 1,73 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 14,60 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 13,30, en yüksek yüzde 15,50 oldu.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,38) göre, bir önceki ay yüzde 16,65 olan yıllık enflasyonun yüzde 15,60'a düşeceği hesaplanıyor.

Enflasyon temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,36 artış göstermişti.

