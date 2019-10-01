FİNANS

AA Finans'ın eylül ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2019 10:05 | Son Güncelleme

Ekonomistler, eylülde Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 1,34 artmasını bekliyor - Ankete katılan ekonomistler, enflasyonun yıl sonunda yüzde 12,99 olacağını tahmin ediyor

İSTANBUL (AA) - AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 1,34 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ekim Perşembe günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,34 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,98, en yüksek yüzde 1,65 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 12,99 olarak belirlendi. Yıl sonu enflasyon beklentileri arasında en düşük yüzde 9,80, en yüksek yüzde 13,93 oldu.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,34) göre, bir önceki ay yüzde 15,01 olan yıllık enflasyonun yüzde 9,64'e düşeceği hesaplanıyor.

Enflasyon ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,86 artış göstermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Beklenti Anketi piyasalar

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