FİNANS

AA Finans'ın haziran ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 15:50 | Son Güncelleme

Ekonomistler, haziranda enflasyonun yüzde 1,36 artmasını bekliyor - Ankete katılan ekonomistler, 2018'de enflasyonun yüzde 12,27 olacağını tahmin ediyor

İSTANBUL (AA) - AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,36 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın TÜİK tarafından 3 Temmuz Salı günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,36 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,90, en yüksek yüzde 2,04 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 12,27 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 11,10, en yüksek yüzde 13,20 oldu.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,36) göre, bir önceki ay yüzde 12,15 olan yıllık enflasyonun yüzde 13,98'e yükseleceği hesaplanıyor.

Enflasyon, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,62 artış göstermişti.

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AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi beklenti anketi

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