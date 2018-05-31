İSTANBUL (AA) - AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,59 artmasını bekliyor.
AA Finans'ın TÜİK tarafından yarın açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,59 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1 ve en yüksek yüzde 2,60 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 11,53 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 10,20, en yüksek yüzde 12,50 oldu.
Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,59) göre, bir önceki ay yüzde 10,85 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,11'e yükseleceği hesaplanıyor.
Enflasyon, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,87 artış göstermişti.
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