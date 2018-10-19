AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 25 Ekim Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin çoğunluğu politika faizinde değişiklik beklemiyor.
AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin 17'si bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) değişiklik beklemezken, 2 ekonomist ise politika faizinde 100 baz puanlık artış öngörüyor.
13 Eylül'de gerçekleştirilen bir önceki PPK toplantısında politika faizi 625 baz puan artırılarak yüzde 24,00'e yükseltilmişti.
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