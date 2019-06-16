FİNANS

AA muhabirine İEKO'dan ödül

FİNANS HABERLERİ  | 16.06.2019 14:58 | Son Güncelleme

Emlak sektörüne katkı sağlayan ve sektörde farkındalık uyandıran haberlere imza atan gazetecilere verilen "İstanbul Emlakçılar Odası Basın Ödülleri" sahiplerini buldu - Etkinlikte, Anadolu Ajansı muhabiri Uğur Aslanhan da ödüllendirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emlakçılar Odası (İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası-İEKO) Basın Ödülleri sahiplerini buldu.

İEKO'nun sektöre katkı sağlayan ve sektörde farkındalık uyandıran gazetecilere yönelik verilen ve bu yıl ilki düzenlenen ödül töreni, odanın Mecidyeköy'deki yeni binasında gerçekleştirildi.

İstanbul Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, odanın kurulma sürecine değinerek, bu sayede meslek üyelerinin bir çatı altında toplandığını söyledi.

Emlakçıların bu oda sayesinde bir araya gelerek sektördeki eğitim düzeyini artıracağını belirten Yılmaz, her önüne gelenin emlakçı olmaması ve bu işi yapacak kişilerin sektörde yetişmesi gerektiğini kaydetti.

Ödül alan gazetecileri tebrik eden Yılmaz, sektörde farkındalık oluşturan haberlerin önemine işaret etti.

- "Basın mensupları önemli paydaşlarımızdan"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa da emlakçılık mesleğinin temelinin eğitim olduğunu vurgulayarak, eğitimsiz şekilde bu mesleği sürdürmeye çalışanların hem kalıcı olmadığını hem de meslekle ilgili olumsuz intiba bıraktığını söyledi.

Aşa, mesleğin en iyi şekilde ve eğitimli olarak sürdürülmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, gayrimenkul sektörünün önemine işaret etti.

İnşaatın 200'den fazla sektörü direkt etkilediğini ve 2 milyondan fazla kişinin bu sektörde istihdam edildiğini bildiren Aşa, şunları kaydetti:

"Bizler de bu sektörün en önemli paydaşlarındanız. Emlak gibi önemli bir sektöre katkı sağlayan değerli basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyoruz. Onlar bizim için çok büyük paydaş. Bizimle sürekli haber yapan arkadaşlarımız için bu yıl ilkini düzenlediğimiz ödüllerin kalıcı, geleneksel hale gelmesi en büyük arzumuzdur. Onlar bizim bir nevi ortağımız."

Konuşmaların ardından sektöre katkı sağlayan ve sektörde farkındalık uyandıran haberlere imza atan gazeteciler plaketle ödüllendirildi. AA muhabiri Uğur Aslanhan da ödül aldı.

PARTNERİşte kaynanalardan yaka silken Zuhal Topal'ın kendi kayınvalidesi!İşte kaynanalardan yaka silken Zuhal Topal'ın kendi kayınvalidesi!
Fındık üreticisine 'külleme' uyarısıFındık üreticisine 'külleme' uyarısı
VW'nin yeni fabrikasını Torbalı'ya kurması için çağrı yapıldıVW'nin yeni fabrikasını Torbalı'ya kurması için çağrı yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nizameddin Aşa

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Murat Boz'a vale göndermesi: Allah biliyor

Murat Boz'a vale göndermesi: Allah biliyor

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Limonda çürüme fiyatları artırdı

Limonda çürüme fiyatları artırdı

Zam pazarlığı başlıyor

Zam pazarlığı başlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fındık üreticisine 'külleme' uyarısı

Fındık üreticisine 'külleme' uyarısı

VW'nin yeni fabrikasını Torbalı'ya kurması için çağrı yapıldı

VW'nin yeni fabrikasını Torbalı'ya kurması için çağrı yapıldı

Çoruh Nehri üzerindeki barajlar, yüzde yüz dolu

Çoruh Nehri üzerindeki barajlar, yüzde yüz dolu

'Buğday verimi tahmin edilenin altında'

'Buğday verimi tahmin edilenin altında'

Tohumda 20 milyon dolar dış ticaret fazlası

Tohumda 20 milyon dolar dış ticaret fazlası

Turist sayısı 400 bine çıkınca Çince'ye ilgi rekor düzeyde arttı, kitap satışları da rekor kırdı

Turist sayısı 400 bine çıkınca Çince'ye ilgi rekor düzeyde arttı, kitap satışları da rekor kırdı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.