AA muhabirine İEKO'dan ödül

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emlakçılar Odası (İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası-İEKO) Basın Ödülleri sahiplerini buldu.

İEKO'nun sektöre katkı sağlayan ve sektörde farkındalık uyandıran gazetecilere yönelik verilen ve bu yıl ilki düzenlenen ödül töreni, odanın Mecidyeköy'deki yeni binasında gerçekleştirildi.

İstanbul Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, odanın kurulma sürecine değinerek, bu sayede meslek üyelerinin bir çatı altında toplandığını söyledi.

Emlakçıların bu oda sayesinde bir araya gelerek sektördeki eğitim düzeyini artıracağını belirten Yılmaz, her önüne gelenin emlakçı olmaması ve bu işi yapacak kişilerin sektörde yetişmesi gerektiğini kaydetti.

Ödül alan gazetecileri tebrik eden Yılmaz, sektörde farkındalık oluşturan haberlerin önemine işaret etti.

- "Basın mensupları önemli paydaşlarımızdan"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa da emlakçılık mesleğinin temelinin eğitim olduğunu vurgulayarak, eğitimsiz şekilde bu mesleği sürdürmeye çalışanların hem kalıcı olmadığını hem de meslekle ilgili olumsuz intiba bıraktığını söyledi.