AA, TEKNOFEST İstanbul'da yerini aldı

Yaman, "TEKNOFEST, T3 Vakfı'nın başardığı önemli ve büyük bir etkinlik. Biz de projeye global iletişim ortağı olarak destek veriyoruz. AA'nın yayın yaptığı 13 dilde festivalin hazırlık süreçlerini aktardık. Türkiye ve dünya kamuoyuna bunları tanıtmaya çalıştık. Festivalin önemini ve burada yapılacak etkinlikleri anlattık." diye konuştu.

TEKNOFEST İstanbul'un çok büyük bir alanda uçak ve helikopter gösterilerinin gerçekleştiği önemli bir festival olduğunu dile getiren Yaman, etkinlikte, Türkiye savunma sanayisinin önemli araçlarının halka, öğrencilere tanıtıldığı anlattı.

AA Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Yılmaz Yaman, yaptığı açıklamada, ilk defa düzenlenen festivalin global iletişim ortağı olduklarını söyledi.

Festival başlamadan önce drone çekimleri ve 360 derece çekimlerle hazırlıkları abonelerine aktardıklarını kaydeden Yaman, bugün de etkinliğin farklı noktalarından çekimlerini gerçekleştirmeye devam ettiklerini bildirdi.

Yaman, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Öte yandan AA da festivalde bir stantla yer alıyor. Habercilikte teknolojinin nasıl kullanıldığıyla ilgili bir konsept oluşturduk. Standımızı ziyaret eden özellikle gençlere çekimleri yaptığımız drone'u gösterdik. Gençler drone ile çok ilgilendiler. Drone ile çekimlerin nasıl yapıldığını gösterdik. AA'nın sadece habercilik değil teknolojik alanda da diğer alanlarda da sektöre yaptığı katkıları anlattık."

Yaman, ajans olarak teknoloji tarafında da dünya ajansları ile yarışacak projeleri Türkiye'ye getirme ve her alanda kullanabilme üzerinde çalıştıklarını anlattı.

