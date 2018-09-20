AA, TEKNOFEST İstanbul'da yerini aldı

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı (AA), Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde yerini aldı.
AA'nın aynı zamanda global iletişim ortağı olduğu festival, İstanbul Yeni Havalimanı'nda bugün başladı. Festivalde Anadolu Ajansı da stant açtı.
AA Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Yılmaz Yaman, yaptığı açıklamada, ilk defa düzenlenen festivalin global iletişim ortağı olduklarını söyledi.
TEKNOFEST İstanbul'un çok büyük bir alanda uçak ve helikopter gösterilerinin gerçekleştiği önemli bir festival olduğunu dile getiren Yaman, etkinlikte, Türkiye savunma sanayisinin önemli araçlarının halka, öğrencilere tanıtıldığı anlattı.
Yaman, "TEKNOFEST, T3 Vakfı'nın başardığı önemli ve büyük bir etkinlik. Biz de projeye global iletişim ortağı olarak destek veriyoruz. AA'nın yayın yaptığı 13 dilde festivalin hazırlık süreçlerini aktardık. Türkiye ve dünya kamuoyuna bunları tanıtmaya çalıştık. Festivalin önemini ve burada yapılacak etkinlikleri anlattık." diye konuştu.
Festival başlamadan önce drone çekimleri ve 360 derece çekimlerle hazırlıkları abonelerine aktardıklarını kaydeden Yaman, bugün de etkinliğin farklı noktalarından çekimlerini gerçekleştirmeye devam ettiklerini bildirdi.
Yaman, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Öte yandan AA da festivalde bir stantla yer alıyor. Habercilikte teknolojinin nasıl kullanıldığıyla ilgili bir konsept oluşturduk. Standımızı ziyaret eden özellikle gençlere çekimleri yaptığımız drone'u gösterdik. Gençler drone ile çok ilgilendiler. Drone ile çekimlerin nasıl yapıldığını gösterdik. AA'nın sadece habercilik değil teknolojik alanda da diğer alanlarda da sektöre yaptığı katkıları anlattık."
Yaman, ajans olarak teknoloji tarafında da dünya ajansları ile yarışacak projeleri Türkiye'ye getirme ve her alanda kullanabilme üzerinde çalıştıklarını anlattı.
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