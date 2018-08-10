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AA ve TİKA "Enerji Muhabirliği Eğitimi" mezunları sertifikalarını aldı

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2018 17:03 | Son Güncelleme

AA Haber Akademisi bünyesinde düzenlenen eğitim programına katılan 24 yabancı gazeteciye sertifikaları verildi - TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er: - "Biz faaliyette bulunduğumuz yerlerde hangi proje olursa olsun, hiçbir karşılık beklemeden yapıyoruz. Kısacası bu faaliyetler hasbidir, hesabi değildir" - AA Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Mehmet Öztürk: - "Biz birbirimizi ne kadar iyi tanırsak, hata yapma oranımız o kadar azalır"

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Anadolu Ajansı (AA) koordinasyonunda düzenlenen "Enerji Muhabirliği Eğitimi"ni tamamlayan yabancı gazetecilere sertifikaları verildi.

AA'nın nitelikli alan muhabiri yetiştirme vizyonu çerçevesinde, AA Haber Akademisi bünyesinde düzenlenen eğitim programına, Filistin, Irak, Lübnan, Mısır, Ürdün, Somali, Sudan ve Tunus'tan 24 gazeteci katıldı.

Son yıllarda uluslararası ajanslar ve bölgesel medya kuruluşlarıyla iş birliğini artıran AA'nın, 30 Temmuz-10 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirdiği eğitim kapsamında toplam 78 saat pratik ve teorik ders verildi.

Program kapsamında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Türkiye Petrollerinden (TP) uzmanların yanı sıra AA Enerji Haberleri Editörleri, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Oktay Tanrısever ve TurkStream'den Dr. Cenk Pala gibi alanın uzmanları tarafından uluslararası enerji kurumları ve enerji ekonomisi, enerji diplomasisi ve güvenliği, enerji hukuku ve bölgesel enerji politikaları ile enerji muhabirliği, enerji haber yazım teknikleri ve enerji haberlerinde algı gibi konularda eğitim verildi.

Eğitim dili Arapça olan program kapsamında, Türkçe anlatılan derslerde simültane çeviri desteği sağlandı.

Programı tamamlayan 24 gazeteci, başarı ve katılım belgelerini TİKA'da düzenlenen törenle TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er ve AA Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Mehmet Öztürk'ten aldı.

Er, törende yaptığı konuşmada, kurum olarak tarımdan sağlığa, turizmden meslek edindirmeye kadar senede iki bin civarı projenin hayata geçirildiğini belirterek, "Biz faaliyette bulunduğumuz yerlerde hangi proje olursa olsun, hiçbir karşılık beklemeden yapıyoruz. Kısacası bu faaliyetler hasbidir, hesabi değildir." dedi. Er, enerji muhabirliği eğitimlerini örnek göstererek, bu eğitimler karşılığında ülkelerden enerji alanında herhangi bir imtiyaz beklemediklerini dile getirdi.

TİKA ile AA arasındaki iş birliğinin sürmesini temenni eden Er, "Ülkemizin medar-ı iftiharı olan Anadolu Ajansına huzurunuzda teşekkür ediyorum." dedi.

AA Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Mehmet Öztürk de kursiyerleri tebrik ederek, "Prestijli bir sertifika alacaksınız. Çünkü AA'nın prestiji sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir tarafında her geçen gün artıyor." diye konuştu.

Öztürk, kursiyerlerin ülkelerine döndüklerinde hem TİKA ve AA ile hem de kendi aralarındaki irtibatı kesmemelerini isterken, "Biz birbirimizi ne kadar iyi tanırsak, hata yapma oranımız o kadar azalır." değerlendirmesinde bulundu.

Kursiyerlerden mesleki bir ricada da bulunan Öztürk, eğitim sürecinde edindikleri izlenimlerini ülkelerine döndüklerinde kendileri için hatıra olması ve muhataplarının öğrenmeleri için yazmalarını istedi.

AA Haber Akademisi Koordinatör Yardımcısı Hayri Çetinkuş da "Türkiye'nin 54 Afrika ülkesi ve 16 Ortadoğu ülkesiyle ilişkileri yüksek seviyede. Bu bizim tarihsel köklerimiz ve ilişkilerimizden, Türk devletinin Afrika ve Ortadoğu'ya bakış açısından kaynaklanıyor. Bunun en önemli göstergesi son 15 yılda Cumhurbaşkanımızın bu ülkelere yaptığı ziyaretlerdir." ifadesini kullandı.

Çetinkuş, bölgedeki medya kuruluşlarına işaret ederek, "Türk devleti, Afrika ve Ortadoğu'daki medya kuruluşlarının küresel haber ajanslarından bağımsız bir şekilde haber yapmalarını en az sizler kadar istemektedir." dedi.

Kursiyerlerden düşüncelerini paylaşan Filistinli Jamel Romdhane, eğitim sürecinde öğrendiklerinin çok değerli olduğunu ifade ederek, "Tüm meslektaşlarım adına hem TİKA ve AA'ya hem de Türkiye'ye teşekkürlerimi sunmak istiyorum." dedi.

Enerji Haberleri Editörlüğü ile 2014'ten bu yana Türk enerji sektörü ve yatırım olanaklarını dünyaya, uluslararası enerji arenasındaki gelişmeleri de Türk okuyuculara aktaran Anadolu Ajansı, Türkiye'de, Dünya Enerji Kongresi, Dünya Petrol Kongresi ve Dünya Enerji Düzenleme Konferansı gibi birçok uluslararası etkinliğe de resmi medya sponsorluğu desteği verdi.

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Anadolu Ajansı Haber Akademisi Enerji Muhabirliği Eğitim sertifika töreni Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA)

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