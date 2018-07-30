AA ve TİKA iş birliğinde düzenlenen bu eğitimle kursiyerlerin mesleki tecrübelerini daha da artıracağını belirten Çetinkuş, "AA, kendi habercisine yaklaşımını aynı şekilde bu ülkelerden gelen gazetecilere de sergiliyor. Bu kapsamda, bu eğitimler enerjide ortak bir dil oluşturmak açısından oldukça önemli. Aynı zamanda Türkiye'nin jeopolitik konumu sebebiyle enerji kaynaklarının orta yerinde bulunması, önemli bir enerji hafızası oluşturdu. Elbette bu da haberciliğe yansıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Anadolu Ajansı (AA) koordinasyonunda yabancı gazeteciler için düzenlenen "Enerji Muhabirliği Eğitimi" başladı.

AA Enerji Haberleri Editör Yardımcısı Barış Sağlam da AA'nın Türkiye'de enerji alanındaki gelişmeleri dünyaya, dünyadaki gelişmeleri de Türkiye'ye aktarmak amacıyla Enerji Haberleri Editörlüğü ve Enerji Terminali web sitesini kurduğunu söyledi.

Sağlam, dört yılı aşkın süredir dünyanın çeşitli bölgelerinden ziyaretçilerin Enerji Terminali üzerinden sektördeki gelişmeleri takip edebildiğini kaydetti.

Türkiye'nin enerjide kendine yetecek doğal kaynağa sahip olmadığını ve bu nedenle enerjinin Türkiye için son derece önemli olduğunu vurgulayan Sağlam, "Dünyanın dört bir yanından enerji ithal ediyoruz. Dünya ekonomileri arasında en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer alıyoruz. Hepinizin bildiği gibi çevre ülkelerimizde son derece zengin enerji kaynakları, batımızda bulunan ülkelerde ise enerji açlığı var. Biz bu ithalatçı ve ihracatçı ülkeler arasında köprü görevi görüyoruz." diye konuştu.

Sağlam, enerjinin ekonominin lokomotifi olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ve TürkAkım doğalgaz boru hattı gibi yeni projelerle enerji merkezi görevini üstlenebilmek için politikalar ürettiğini aktardı.