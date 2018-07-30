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AA ve TİKA iş birliğinde "Enerji Muhabirliği Eğitimi" başladı

FİNANS HABERLERİ  | 30.07.2018 13:25 | Son Güncelleme

AA ve TİKA koordinasyonunda yabancı gazeteciler için düzenlenen Enerji Muhabirliği Eğitimi başladı - Eğitim dili Arapça olan programda, Türkçe anlatılacak derslerde Arapça'ya simültane çeviri desteği sağlanacak

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Anadolu Ajansı (AA) koordinasyonunda yabancı gazeteciler için düzenlenen "Enerji Muhabirliği Eğitimi" başladı.

AA'nın nitelikli alan muhabiri yetiştirme vizyonu çerçevesinde, AA Haber Akademisi bünyesinde düzenlenen eğitim programına Filistin, Irak, Lübnan, Mısır, Ürdün, Somali, Sudan ve Tunus'tan 24 kursiyer katılıyor. Eğitim dili Arapça olan program kapsamında, Türkçe anlatılacak derslerde Arapça'ya simültane çeviri desteği sağlanacak.

Eğitime ilişkin kursiyerlere bilgi veren AA Haber Akademisi Koordinatör Yardımcısı Hayri Çetinkuş, belirli aralıklarla dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen yabancı gazetecilere gazetecilik eğitimi verdiklerini söyledi.

AA ve TİKA iş birliğinde düzenlenen bu eğitimle kursiyerlerin mesleki tecrübelerini daha da artıracağını belirten Çetinkuş, "AA, kendi habercisine yaklaşımını aynı şekilde bu ülkelerden gelen gazetecilere de sergiliyor. Bu kapsamda, bu eğitimler enerjide ortak bir dil oluşturmak açısından oldukça önemli. Aynı zamanda Türkiye'nin jeopolitik konumu sebebiyle enerji kaynaklarının orta yerinde bulunması, önemli bir enerji hafızası oluşturdu. Elbette bu da haberciliğe yansıyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA Enerji Haberleri Editör Yardımcısı Barış Sağlam da AA'nın Türkiye'de enerji alanındaki gelişmeleri dünyaya, dünyadaki gelişmeleri de Türkiye'ye aktarmak amacıyla Enerji Haberleri Editörlüğü ve Enerji Terminali web sitesini kurduğunu söyledi.

Sağlam, dört yılı aşkın süredir dünyanın çeşitli bölgelerinden ziyaretçilerin Enerji Terminali üzerinden sektördeki gelişmeleri takip edebildiğini kaydetti.

Türkiye'nin enerjide kendine yetecek doğal kaynağa sahip olmadığını ve bu nedenle enerjinin Türkiye için son derece önemli olduğunu vurgulayan Sağlam, "Dünyanın dört bir yanından enerji ithal ediyoruz. Dünya ekonomileri arasında en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer alıyoruz. Hepinizin bildiği gibi çevre ülkelerimizde son derece zengin enerji kaynakları, batımızda bulunan ülkelerde ise enerji açlığı var. Biz bu ithalatçı ve ihracatçı ülkeler arasında köprü görevi görüyoruz." diye konuştu.

Sağlam, enerjinin ekonominin lokomotifi olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ve TürkAkım doğalgaz boru hattı gibi yeni projelerle enerji merkezi görevini üstlenebilmek için politikalar ürettiğini aktardı.

- 78 saatlik pratik ve teorik ders verilecek

Son yıllarda uluslararası ajanslar ve bölgesel medya kuruluşlarıyla iş birliğini artıran AA'nın TİKA iş birliğiyle hayata geçirdiği Enerji Muhabirliği Eğitimi 10 Ağustos'a kadar devam edecek. Pratik ve teorik olarak 78 saat ders verilecek programı başarıyla tamamlayan katılımcılar sertifika alabilecek.

Programda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Türkiye Petrolleri'nden uzmanların yanı sıra AA Enerji Haberleri Editörleri, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Oktay Tanrısever ve TurkStream'den Dr. Cenk Pala gibi alanında uzman eğitmenler ders verecek.

Katılımcılara, uluslararası enerji kurumları ve enerji ekonomisi, enerji diplomasisi ve güvenliği, enerji hukuku ve bölgesel enerji politikaları ile enerji muhabirliği, enerji haber yazım teknikleri ve enerji haberlerinde algı konularında eğitim verilecek. Pratik bilgi ve saha deneyimlerinin aktarılacağı eğitimde, ilgili kurumlara ziyaretler de yapılacak.

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AA haber akademisi Anadolu Ajansı (AA) Enerji Muhabirliği Eğitimi Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA)

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