Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Anadolu Ajansı (AA) koordinasyonunda yabancı gazeteciler için düzenlenecek "Enerji Muhabirliği Eğitimi" 30 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

AA'nın nitelikli alan muhabiri yetiştirme vizyonu çerçevesince, AA Haber Akademisi bünyesinde düzenlenecek eğitim programına Filistin, Irak, Lübnan, Mısır, Ürdün, Somali, Sudan ve Tunus'tan 24 kursiyer katılacak.

Program kapsamında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Türkiye Petrollerinden (TP) uzmanların yanı sıra AA Enerji Haberleri Editörleri, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Oktay Tanrısever ve TurkStream'den Dr. Cenk Pala gibi alanında uzman eğitmenler ders verecek.

Katılımcılara, uluslararası enerji kurumları ve enerji ekonomisi, enerji diplomasisi ve güvenliği, enerji hukuku ve bölgesel enerji politikaları ile enerji muhabirliği, enerji haber yazım teknikleri ve enerji haberlerinde algı gibi alanlarda bilgi aktarılacak.

Pratik bilgi ve saha deneyimlerinin aktarılacağı eğitimde, ilgili kurum ziyaretleri de yapılacak.