FİNANS

AA ve TİKA iş birliğinde "Enerji Muhabirliği Eğitimi" düzenlenecek

FİNANS HABERLERİ  | 28.07.2018 09:44 | Son Güncelleme

Yabancı gazeteciler için düzenlenecek "Enerji Muhabirliği Eğitimi" 30 Temmuz Pazartesi başlayacak

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Anadolu Ajansı (AA) koordinasyonunda yabancı gazeteciler için düzenlenecek "Enerji Muhabirliği Eğitimi" 30 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

AA'nın nitelikli alan muhabiri yetiştirme vizyonu çerçevesince, AA Haber Akademisi bünyesinde düzenlenecek eğitim programına Filistin, Irak, Lübnan, Mısır, Ürdün, Somali, Sudan ve Tunus'tan 24 kursiyer katılacak.

Program kapsamında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Türkiye Petrollerinden (TP) uzmanların yanı sıra AA Enerji Haberleri Editörleri, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Oktay Tanrısever ve TurkStream'den Dr. Cenk Pala gibi alanında uzman eğitmenler ders verecek.

Katılımcılara, uluslararası enerji kurumları ve enerji ekonomisi, enerji diplomasisi ve güvenliği, enerji hukuku ve bölgesel enerji politikaları ile enerji muhabirliği, enerji haber yazım teknikleri ve enerji haberlerinde algı gibi alanlarda bilgi aktarılacak.

Pratik bilgi ve saha deneyimlerinin aktarılacağı eğitimde, ilgili kurum ziyaretleri de yapılacak.

Son yıllarda uluslararası ajanslar ve bölgesel medya kuruluşlarıyla iş birliğini artıran AA'nın eğitim programı 30 Temmuz - 10 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Programı başarıyla tamamlayan katılımcıların sertifika alacağı eğitim kapsamında, 78 saatlik pratik ve teorik dersler yer alacak. Programın eğitim dili Arapça olacak ve Türkçe anlatılacak derslerde Arapça'ya simültane çeviri desteği sağlanacak.

Enerji Haberleri Editörlüğü ile 2014'ten bu yana Türk enerji sektörünü ve yatırım olanaklarını dünyaya, uluslararası enerji arenasındaki gelişmeleri ise Türk okuyuculara aktaran AA, Türkiye'de Dünya Enerji Kongresi, Dünya Petrol Kongresi ve Dünya Enerji Düzenleme Konferansı gibi birçok uluslararası etkinliğe de resmi basın sponsorluğu desteği verdi.

PARTNERBaşkalarıyla birlikte olmamı karım da istiyorBaşkalarıyla birlikte olmamı karım da istiyor
Twitter'a büyük şok! Piyasa değeri yaklaşık 7 milyar dolar azaldıTwitter'a büyük şok! Piyasa değeri yaklaşık 7 milyar dolar azaldı
Şeker Piliç fabrikasına 3'üncü satışta da alıcı çıkmadıŞeker Piliç fabrikasına 3'üncü satışta da alıcı çıkmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Enerji Muhabirliği Eğitimi haber akademisi Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA)

En Çok Okunan Haberler

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

CHP Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen'den genel başkan adaylığı açıklaması

CHP Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen'den genel başkan adaylığı açıklaması

Tapu harçları geri alınabilir mi?

Tapu harçları geri alınabilir mi?

Twitter'a büyük şok! Piyasa değeri yaklaşık 7 milyar dolar azaldı

Twitter'a büyük şok! Piyasa değeri yaklaşık 7 milyar dolar azaldı

Erdoğan ve Putin arasındaki sohbet ticarete dönüştü! Türkiye, Rusya'dan sığır eti almaya başladı!

Erdoğan ve Putin arasındaki sohbet ticarete dönüştü! Türkiye, Rusya'dan sığır eti almaya başladı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Twitter'a büyük şok! Piyasa değeri yaklaşık 7 milyar dolar azaldı

Twitter'a büyük şok! Piyasa değeri yaklaşık 7 milyar dolar azaldı

Şeker Piliç fabrikasına 3'üncü satışta da alıcı çıkmadı

Şeker Piliç fabrikasına 3'üncü satışta da alıcı çıkmadı

TSKB'nin aktif büyüklüğü 35 milyar liraya ulaştı

TSKB'nin aktif büyüklüğü 35 milyar liraya ulaştı

Trump yüzde 4.1'lik ABD büyüme verisinden memnun

Trump yüzde 4.1'lik ABD büyüme verisinden memnun

Karsan Romanya’da 105 adet otobüs ihalesi kazandı

Karsan Romanya’da 105 adet otobüs ihalesi kazandı

TİM Başkanı: Ekonomik sorunların temel çözümü ihracat

TİM Başkanı: Ekonomik sorunların temel çözümü ihracat

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.