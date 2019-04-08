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AA ve TİKA iş birliğiyle düzenlenen "Enerji Muhabirliği Eğitimi" başladı

FİNANS HABERLERİ  | 08.04.2019 10:51 | Son Güncelleme

Yabancı gazeteciler için düzenlenen ve farklı ülkelerden 20 kursiyerin katıldığı eğitim 19 Nisan'a kadar sürecek

Anadolu Ajansı (AA) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) iş birliğiyle yabancı gazeteciler için düzenlenen "Enerji Muhabirliği Eğitimi" başladı.

AA'nın nitelikli alan muhabiri yetiştirme vizyonu çerçevesinde ve TİKA'nın muhabir yetiştirme programı kapsamında, AA Haber Akademisi bünyesinde düzenlenen eğitim programına Moldova, Arnavutluk, Gürcistan, Afganistan, Ukrayna, Kazakistan, Mısır, Sırbistan, Güney Sudan ve Venezuela’dan 20 kursiyer katılıyor. Eğitim dilinin İngilizce olacağı programda, Türkçe yapılacak dersler için de simültane çeviri desteği sağlanacak.

Katılımcılara eğitim programı hakkında bilgi veren AA Haber Akademisi Müdürü Hayri Çetinkuş, AA'nın uluslararası bir haber kuruluşu olarak 13 dilde yayın yaptığını söyledi.

Çetinkuş, AA Haber Akademisi bünyesinde belirli aralıklarla dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen yabancı gazetecilere eğitim verdiklerini belirterek, "Dost ve kardeş ülkelerden gelen gazetecilere verdiğimiz bu tür eğitimleri kamu diplomasisine katkı sunacağı düşüncesiyle düzenliyoruz." ifadesini kullandı.

AA'nın, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin haklılığını kamuoyuna ve dünyaya aktarmak amacıyla 6 Nisan 1920'de Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğunu hatırlatan Çetinkuş, 2020'de 100'üncü yılını kutlayacak kurumun, dünyanın en büyük 5 ajansından biri olmayı hedeflediğini aktardı.

Son yıllarda uluslararası ajanslar ve bölgesel medya kuruluşlarıyla iş birliğini artıran AA'nın, TİKA iş birliğiyle hayata geçirdiği Enerji Muhabirliği Eğitimi 19 Nisan'a kadar devam edecek. Pratik ve teorik olarak 78 saatlik ders programını başarıyla tamamlayan katılımcılar, sertifika almaya hak kazanacak.

Katılımcılara, enerji muhabirliği, enerji haber yazım teknikleri, infografik, fotoğraf ve görüntünün habere katkısı gibi teknik derslerin yanı sıra enerji diplomasisi, enerji ilişkileri ve güvenliği, enerji hukuku, uluslararası enerji politikalarında dönüşüm ve bölgesel enerji politikaları, uluslararası enerji kurumları ile enerji ekonomisi alanlarında eğitimler verilecek.

Programda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından uzmanların yanı sıra Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Oktay Tanrısever ve Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsünden Av. Süleyman Boşça gibi alanında uzman eğitmenler ders verecek.

Enerji Haberleri Editörlüğü ile 2014'ten bu yana Türk enerji sektörünü ve yatırım olanaklarını dünyaya, uluslararası enerji arenasındaki gelişmeleri ise Türk okuyuculara aktaran AA, Türkiye'de Dünya Enerji Kongresi, Dünya Petrol Kongresi ve Dünya Enerji Düzenleme Konferansı gibi birçok uluslararası etkinliğin global basın sponsorluğunu üstlendi.

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AA Anadolu Ajansı enerji Enerji Muhabirliği Eğitimi TİKA

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