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A.Ahmet Kocabıyık Borusan Holding CEO'su oldu 

FİNANS HABERLERİ  | 12.11.2018 15:14 | Son Güncelleme

Borusan Holding’in CEO’luğu görevini sürdüren Agah Uğur, emekliliği nedeniyle yerini Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı A.Ahmet Kocabıyık’a devretti.

A.Ahmet Kocabıyık Borusan Holding CEO'su oldu 

İstanbul, 12 Kasım (DHA) - Borusan Holding’in CEO’luğu görevini sürdüren Agah Uğur, emekliliği nedeniyle yerini Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı A.Ahmet Kocabıyık’a devretti.
Borusan’da yaklaşık 30 yıldır üst düzey yönetici olan, 2001 yılından bu yana da Borusan Holding’in CEO’luğu görevini sürdüren Agah Uğur’un icra görevlerini, Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı A.Ahmet Kocabıyık’a devredeceği, 2019 yılı boyunca kendisine danışman olarak hizmet vereceği belirtildi. Agah Uğur, 2020 yılı sonuna dek Holding Yönetim Kurulu’ndaki görevine devam edecek.
A.Ahmet Kocabıyık’ın görev değişimi ile ilgili 12 Kasım tarihinde Borusan çalışanlarına gönderdiği mektup şöyle:
"Sevgili Borusanlılar
"Sizlerle, bana hüzün veren bir haberi paylaşmak istedim.
"30 senedir beraber çalıştığım Sevgili Agah Uğur’un emekliliğini sizlere duyurmak için bu notu yazıyorum. Agah bu yıl sonunda tüm görevlerini bana devredecek ve 2019 yılı boyunca bana danışman sıfatıyla benim ihtiyaç duyduğum konularda bana yardımcı olacaktır. Ayrıca 2020 sonuna kadar Holding Yönetim Kurulundaki görevine devam edecektir.
"Bu önemli kararı almamızda, benim çocuklarımla beraber direk çalışmak arzum ve onların da benimle çalışma isteği en önemli rolü oynadı. Çocuklarımın, kardeşlerimin çocuklarının ve diğer aile fertlerinin grupta daha aktif oldukları bir çalışma ortamı hedefliyorum ve böylece tüm yeni nesili şahsen ilgilenerek geleceğe, yaşımı da göz önüne alarak bu dönemde hazırlamak istiyorum.
"Yine bu kararı almamızdaki diğer önemli sebep ise Borusan’ı gelecekte idare edecek aile fertleri dışındaki profesyonel kadrolarla yakın çalışarak geleceğin üst yönetimini yaratma sürecimize katkı sağlamak arzusu oldu.
"Agah ile her zaman tek vücut, tek beyin olarak çalıştık. Birbirimizin boşalttığı yerleri doldurduk, birbirimizi anlayarak destek verdik. Borusan’ın Türkiye’nin en beğenilen, güçlü ve itibarlı şirketlerinden biri olmasında Agah’ın liderliği ve emeği tartışılmaz. Kendisine ailem ortaklarımız sizler ve şahsım adına Borusan’ı tutkuyla sahiplenmesi ve bugüne kadar gerçekleştirdikleri için teşekkür ederim." (Fotoğraflı)

A.Ahmet Kocabıyık Borusan Holding CEO'su oldu

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