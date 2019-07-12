AA'nın 15 Temmuz fotoğraflarından oluşan sergi ATO'da açıldı

Anadolu Ajansının (AA) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi ve sonrasında çekilen fotoğraflarından oluşan "15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Fotoğraf Sergisi" Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) açıldı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, açılışta yaptığı konuşmada, Türk milletinin ve güvenlik güçlerinin gösterdiği onurlu duruşla 15 Temmuz darbe girişiminde hainlerin yenilgiye uğratıldığını söyledi.

Demokrasi zaferinin 3'üncü yıl dönümünde şehitleri "15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Fotoğraf Sergisi" ile andıklarını belirten Baran, "Milletçe önemli bir imtihan verdiğimiz 15 Temmuz bir milat olarak tarihimize geçti. O gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın demokrasi çağrısı üzerine sokağa çıkan herkes omuz omuza tarihi bir mücadele verdi, bu milletin içine gizlenmiş, dışarıdan yönlendirilen vatan hainlerini temizledi." dedi.

Fethullahçı Terör Örgütü mensupları tarafından düzenlenen darbe girişiminin, milletin feraseti ve cesareti sayesinde akamete uğratıldığını vurgulayan Baran, "Birlik ve beraberliğimizi hiç tereddüt etmeden göstereceğimizi dünyaya ilan ettik, Çanakkale ruhunun bu vatan toprakları üzerinde her daim canlı olduğunu bir kez daha ispatladık." diye konuştu.