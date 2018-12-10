Yaşam kategorisinde ormanın içinde doğaya ve çevreye zarar vermeden yapılan kara yolunu tercih ettiğini aktaran Turhan, insanları tabiat güzelliklerine götüren yolun, ormanda yaşayan canlılara da zarar vermediğine dikkati çekti. Turhan, söz konusu yolun görüntüsünü çok beğendiğini söyledi.

Bakanlıkta AA ekibini kabul eden Turhan, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Spor kategorisinde ise ata sporu ciritte bir enstantaneyi seçtiğini dile getiren Turhan, fotoğrafın, cirit sporcusunun tek eliyle eyerinden tuttuğu at ile dostluğunu, at ile zor hareketlerin uyum içinde sergilenişini gösterdiğini anlattı.

Turhan, 10 yaşına kadar Galatasaray taraftarı olduğunu, daha sonra birinci lige çıkan Trabzonspor'u tutmaya başladığını söyledi.

Gençliğinde futbol oynadığını, iş hayatına girmesiyle sporu bıraktığını aktaran Turhan, gençliğinde Uzak Doğu sporlarıyla da ilgilendiğini ve kahverengi kuşağa kadar ilerlediğini bildirdi.

Turhan, şu anda Milli Takımı tuttuğunu kaydetti.

