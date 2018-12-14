Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 fotoğraf için oy kullandı.

Mandal, TÜBİTAK'ta, AA foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alarak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

"Haber" kategorisinde, Khaled Akasha'nın "Doğu Guta'nın bebekleri" başlıklı fotoğrafına oy veren Mandal, Doğu Guta'da insanlık sınırlarının zorlandığını söyledi. Fotoğrafın, kendisini duygulandırdığını dile getiren Mandal, "Bu kare, artık tüm dünyanın bildiği bir sürecin, ne yazık ki hala yönetilmediğinin en acı göstergesi." dedi.

Mandal, "Yaşam" kategorisinde de Burak Milli tarafından çekilen "Dolunay ve yerli İHA" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

"Spor" kategorisinde ise Abdülhamid Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" başlıklı fotoğrafına oy veren Mandal, spor gündeminden aklında kalan en güzel karenin bu olduğunu ifade etti.

