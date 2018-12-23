FİNANS

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

FİNANS HABERLERİ  | 23.12.2018 12:34 | Son Güncelleme

DMO Genel Müdürü Mücahit Civriz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, "haber" kategorisinde oyunu "Filistin Direnişinin Sembolü Genç" isimli fotoğraftan yana kullandı

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürü Mücahit Civriz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Civriz, "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın çektiği "Filistin Direnişinin Sembolü Genç" fotoğrafını seçen Civriz, "Kendileri şehadet müjdesini alırken, şehadet şerbetini içerken bizleri dirilten ve uyaran, meydanlarda ve salonlarda bizleri birleştiren, yüreklerimizi ürperten ve zalimlere karşı omurgalı duruşlarıyla İslam'ın izzetini koruyan Gazzelileri temsil eden gencin duruşu çok etkileyici." değerlendirmesinde bulundu.

"Spor" kategorisinde Burak Akbulut'un "Karatenin Sultanları" isimli fotoğrafını seçen Civriz, söz konusu fotoğrafın "Türk kadınının gücünü ve yapabileceklerini simgeleyen, azmin ve zaferin göstergesi müthiş bir kare" olduğunu ifade etti.

Civriz'in "yaşam" kategorisinde tercihi Semih Yüksel'in "Yeşil Yol" isimli fotoğrafı oldu.

PARTNERBekaretini Seks Adası'nda kaybeden gencin isteğine bakın!Bekaretini Seks Adası'nda kaybeden gencin isteğine bakın!
Türkiye'nin zekat potansiyeli 50 milyar dolarTürkiye'nin zekat potansiyeli 50 milyar dolar
Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatında 50 metre gövdeye ulaşıldıTürkiye'nin en yüksek baraj inşaatında 50 metre gövdeye ulaşıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Ajansı DMO Mücahit Civriz yılın fotoğrafları

En Çok Okunan Haberler

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Endonezya'yı tsunami vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var!

Endonezya'yı tsunami vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var!

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

AVM'lerle ilgili önemli açıklamalar

AVM'lerle ilgili önemli açıklamalar

Ünlü kargo şirketi konkordato talep etti!

Ünlü kargo şirketi konkordato talep etti!

Bakan Pakdemirli duyurdu: Süt Prim Desteği 25 kuruşa yükseltildi

Bakan Pakdemirli duyurdu: Süt Prim Desteği 25 kuruşa yükseltildi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin zekat potansiyeli 50 milyar dolar

Türkiye'nin zekat potansiyeli 50 milyar dolar

Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatında 50 metre gövdeye ulaşıldı

Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatında 50 metre gövdeye ulaşıldı

Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan oldu

Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan oldu

Rize-Artvin Havalimanı'nda 27 metre derinlikteki denize taş dökülüyor

Rize-Artvin Havalimanı'nda 27 metre derinlikteki denize taş dökülüyor

TÜRK-İş Genel Başkanı Atalay, 'Tank Palet Fabrikası' için konuştu: Kimse bir şey bilmiyor

TÜRK-İş Genel Başkanı Atalay, 'Tank Palet Fabrikası' için konuştu: Kimse bir şey bilmiyor

Huawei/Ken Hu: Bu yıl gelir beklentimiz 100 milyar dolar

Huawei/Ken Hu: Bu yıl gelir beklentimiz 100 milyar dolar

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.