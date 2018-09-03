AB 2018 için buğday ihracat öngörüsünü düşürdü

İstanbul, 3 Eylül (DHA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa Birliği'nin 2018-2019 sezonu buğday ihracat miktarı için öngörüsünü düşürdü.
Komisyon, AB için buğday ihracat öngörüsünü, Temmuz ayında yaptığı 25.5 milyon tonluk öngörünün yüzde 20'den çok düşürerek, 20.0 milyon tona çekti. AB'den geçen sezon 21.3 milyon ton buğday ihraç edilmişti.
AB Komisyonu, AB'nin toplam buğday üretimi için öngörüsünü de 133.5 milyon tondan 128.8 milyon tona indirdi. Geçen sezon üretim 142.0 milyon ton olmuştu.
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