FİNANS

AB 2018 yılı için buğday üretim öngörüsünü düşürdü

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 08:34 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2018 yılı için buğday üretim öngörüsünü aşağı yönlü revize etti.

İstanbul, 29 Haziran (DHA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2018 yılı için buğday üretim öngörüsünü aşağı yönlü revize etti.
Komisyon, bu yılki buğday üretimi için daha önce 140.25 milyon ton olan öngörüsünü 137.6 milyon tona düşürdü. Buğday üretimi geçen yıl 141.8 milyon ton düzeyinde gerçekleşti.
İhracat için öngörüsünü 27 milyon ton olarak koruyan AB Komisyonu, nihai stok öngörüsünü ise 16.0 milyon tondan 13.4 milyon ton düzeyine indirdi.
Komisyon, 30 Haziran'da sona erecek 2017-2018 sezonu için ihracat öngörüsünü 21 milyon ton düzeyinde tutarken, nihai stok için öngörüsünü de 18 milyon ton düzeyinden 18.1 milyon tona yükseltti.

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