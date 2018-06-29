AB, 3 milyar avronun çoğunu bütçesinden verecek

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için taahhüt ettiği 3 milyar avroluk mali desteğin 2 milyar avrosunu birlik bütçesinden, 1 milyar avrosunu da üye ülkelerden temin edecek.

AB Konseyi, üye ülkelerin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için taahhüt edilen ikinci 3 milyar avroluk mali desteğin fonlanma detaylarında uzlaştığını açıkladı.

Buna göre, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için kurulan fona, AB bütçesinden 2 milyar avro, üye ülkelerden de 1 milyar avro sağlanacak.

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek için taahhüt edilen 3 milyar avroluk kaynak, şimdiye kadar İtalya tarafından bloke ediliyordu.

İtalya'nın da ikna edilmesiyle Brüksel'de bugün gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi'nde, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için ikinci 3 milyar avroluk mali desteğin serbest bırakılması kararı yer aldı.

AB, 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için 2017 sonuna kadar 3 milyar avroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti.