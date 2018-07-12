FİNANS

AB-ABD Enerji Konseyi

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2018 19:42 | Son Güncelleme

ABD Enerji Bakanı Rick Perry: - "(Kuzey Akım 2 projesi) Yaptırımlar gideceğimiz son nokta ama bunlar her zaman bir seçenek" - AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic: - "Müttefiklerin karşılıklı olarak şirketlerini yaptırımların hedefine koymaması gerektiğine inanıyorum"

BRÜKSEL (AA) - ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkı sağlamadığına dikkati çekerek, "Yaptırımlar gideceğimiz son nokta ama bunlar her zaman bir seçenek." dedi.

Perry, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic ve AB Komisyonu Enerji ve İklimden Sorumlu Üyesi Miguel Arias Canete, Brüksel'de gerçekleştirilen AB-ABD Enerji Konseyi 8'inci toplantısı bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Kuzey Akım 2 gibi tek bir enerji arz kaynağına olan bağlılığı artıracak boru hatlarını desteklemediğini belirten Perry, "Yaptırımlar gideceğimiz son nokta ama bunlar her zaman bir seçenek." diye konuştu.

Rekabetin gazın nereden alınacağı konusunda birçok seçenek sahibi olmak anlamına geldiğine işaret eden Perry, "Kuzey Akım 2, Avrupa toplumuna yeni bir gaz molekülü eklemiyor." ifadelerini kullandı.

Perry, Avrupa'nın enerjide yeni bir piyasa sağlayıcı veya inovasyon ortağı aradığında öncelikle ABD'yi düşünmesi gerektiğine işaret ederek, "Bu noktada, enerji güvenliği hedeflerimizde olağanüstü zorluklar var. Bugün, enerji güvenliği hedeflerimizi karşılamada önemli olan kaynak, rota ve tedarikçi çeşitliliğine odaklanmakta anlaştık." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin enerji üretiminde çok yol kat ettiğini anımsatan Perry, ABD'nin LNG'de öncü bir üretici konumuna geldiğini, ABD'den Avrupa'ya ihracatın başladığını ve bunun artacağını söyledi.

Perry, Güney Gaz Koridoru ve LNG terminallerinin ise Avrupa'nın enerji kaynak çeşitliliğine katkı sağladığını anlattı.

Sefcovic ise "Müttefiklerin karşılıklı olarak şirketlerini yaptırımların hedefine koymaması gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Sorunların AB ve ABD arasında yakın diyalog ve koordine eylemlerle aşılabileceğini anlatan Sefcovic, AB'nin büyük, güvenilir ve cazibeli bir enerji müşterisi olduğunu anımsattı.

Canete de, "Avrupa'da doğalgaz fiyatları mevcut durumda oldukça rekabetçidir." dedi.

Avrupa'da rekabetçi bir enerji piyasası bulunduğunu anlatan Canete, bunu arttırmak için Güney Gaz Koridoru gibi projelerin ve yeni boru hatlarının hızla hayat geçmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nde, Almanya'nın Rusya ile petrol ve doğalgaz anlaşmaları yapmasını "çok uygunsuz" olarak niteleyerek, "Almanya enerji için Rusya'ya yüksek düzeyde ödemeler yapıyor. Bu nedenle Almanya, Rusya'nın bir esiri." açıklaması yapmıştı.

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