BRÜKSEL (AA) - ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkı sağlamadığına dikkati çekerek, "Yaptırımlar gideceğimiz son nokta ama bunlar her zaman bir seçenek." dedi.

Perry, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic ve AB Komisyonu Enerji ve İklimden Sorumlu Üyesi Miguel Arias Canete, Brüksel'de gerçekleştirilen AB-ABD Enerji Konseyi 8'inci toplantısı bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Kuzey Akım 2 gibi tek bir enerji arz kaynağına olan bağlılığı artıracak boru hatlarını desteklemediğini belirten Perry, "Yaptırımlar gideceğimiz son nokta ama bunlar her zaman bir seçenek." diye konuştu.

Rekabetin gazın nereden alınacağı konusunda birçok seçenek sahibi olmak anlamına geldiğine işaret eden Perry, "Kuzey Akım 2, Avrupa toplumuna yeni bir gaz molekülü eklemiyor." ifadelerini kullandı.

Perry, Avrupa'nın enerjide yeni bir piyasa sağlayıcı veya inovasyon ortağı aradığında öncelikle ABD'yi düşünmesi gerektiğine işaret ederek, "Bu noktada, enerji güvenliği hedeflerimizde olağanüstü zorluklar var. Bugün, enerji güvenliği hedeflerimizi karşılamada önemli olan kaynak, rota ve tedarikçi çeşitliliğine odaklanmakta anlaştık." değerlendirmesinde bulundu.