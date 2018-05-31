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AB, ABD gümrük vergilerini DTÖ'ye taşıyacak

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 19:03 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström: -"ABD'nin tedbirleri uzlaşılmış uluslararası kurallara aykırı olduğu için Dünya Ticaret Örgütü'nde anlaşmazlıkların çözümü davası süreci başlatacağız" - "Bu dünya ticareti için kötü bir gün. Bu sonucu engellemek için her şeyi yaptık"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, ABD’nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamaya koyacağı ilave gümrük vergilerine ilişkin, "ABD'nin tedbirleri, uzlaşılmış uluslararası kurallara aykırı olduğu için Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) anlaşmazlıkların çözümü davası süreci başlatacağız." ifadesini kullandı.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Malmström, "Bu dünya ticareti için kötü bir gün. Bu sonucu engellemek için her şeyi yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Malmström, AB'nin söz konusu gümrük vergilerinden muaf tutulması için son birkaç ayda ABD'li yetkililerle çok sayıda görüşme gerçekleştirdiğini anımsatarak, "Bu görüşmeler boyunca ABD ticari sınırlama tehdidini AB'den taviz almak için kullanmaya çalıştı. Bu bizim iş yapma şeklimiz değildir." ifadesini kullandı.

AB'nin yanıtının orantılı ve DTÖ kurallarına uyumlu olacağına dikkati çeken Malmström, "ABD'nin tedbirleri, uzlaşılmış uluslararası kurallara aykırı olduğu için Dünya Ticaret Örgütü'nde anlaşmazlıkların çözümü davası süreci başlatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Malmström, AB piyasalarını ABD kararının etkilerinden korumak için dengeleyici tedbirler alacaklarını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı. Kanada ve Meksika, AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve Güney Kore'ye 1 Haziran'a kadar geçici muafiyet tanınmıştı.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ise bugün Ticaret Bakanlığı tarafından basın mensupları için düzenlenen konferans bağlantısında, ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük tarifelerinin 1 Haziran'dan (yarından) itibaren Avrupa Birliği (AB), Kanada ve Meksika’ya da uygulanacağını açıklamıştı.

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