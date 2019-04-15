AB-ABD ticaret anlaşması müzakereleri başlayacak

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, ABD ile sanayi ürünlerinde gümrük vergilerini kaldırmak üzere ticaret anlaşması müzakerelerinin başlatılmasını onayladı.

AB Konseyi, ABD ile sanayi ürünlerinde gümrük vergilerini kaldırmak üzere ticaret müzakereleri yapmak için AB Komisyonunun yetki talebine onay verildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, "AB üyesi ülkeler, ABD ile sınırlı bir ticaret anlaşması müzakeresine başlamak üzere AB Komisyonuna yeşil ışık yaktı." diye konuştu.

ABD ile müzakerelerin başlayacak olmasını olumlu karşıladığını belirten Malmström, ABD tarafı ile teknik görüşmelerin bir süredir devam ettiğini anımsattı.

Malmström, ticaret anlaşması görüşmelerinin sanayi ürünleriyle sınırlı olacağını, aynı zamanda ürünlerde teknik gereksinimlerin uyumunu sağlamaya yönelik uygunluk değerlendirmesi anlaşmasının da müzakere edileceğini söyledi.

Sanayi ürünlerinde gümrüklerin kalkmasının AB'nin ihracatını yüzde 8, ABD'ninkini ise yüzde 9 artırmasını beklediklerini ifade eden Malmström, "Bu anlaşmanın kazan-kazan olacağına inanıyoruz. Tarım ürünleri bu müzakerelerin bir parçası olmayacak. Ayrıca kamu alımları da görüşmelerin dışında tutulacak. Bu müzakereler TTIP değil." diye konuştu.