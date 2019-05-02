BRÜKSEL (AA) - ABD Enerji Bakanı Rick Perry, ABD'nin dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi, AB'nin ise en büyük doğal gaz tüketicisi olduğunu belirterek, "ABD'nin doğal gazı, Avrupa'nın enerji, ekonomi ve ulusal güvenliğine katkı sağlıyor." dedi.

Perry, Brüksel'de gerçekleştirilen ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinin ele alındığı "AB-ABD Üst Düzey Enerji Forumu"nun açılışında yaptığı konuşmada, AB ve ABD'nin enerji sektöründe ve özellikle doğal gaz alanında yakın iş birliği yapması gerektiğine işaret ederek, "ABD dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi konumuna geldi. Dünyada en fazla doğal gazı ise AB ithal ediyor. Enerji alanında ilişkileri güçlendirmek iki tarafa da katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin enerji ve çevre hedefleri doğrultusunda temiz doğal gaz kaynaklarına geçiş yaptığını belirten Perry, "ABD'nin doğal gazı, Avrupa'nın enerji, ekonomi ve ulusal güvenliğine katkı sağlıyor." diye konuştu

AB ve ABD'nin doğal gaz konusunda karşılıklı ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olduğunu kaydeden Perry, ABD'nin bol miktarda doğal gazı bulunduğunu ve bu kaynağı paylaşmak istediğini ifade etti.