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AB-ABD Üst Düzey Enerji Forumu

FİNANS HABERLERİ  | 02.05.2019 14:16 | Son Güncelleme

ABD Enerji Bakanı Rick Perry: - "ABD'nin doğal gazı, Avrupa'nın enerji, ekonomi ve ulusal güvenliğine katkı sağlıyor" - AB Komisyonu İklim ve Enerjiden Sorumlu Üyesi Miguel Arias Canete: - "AB ve ABD'nin LNG konusundaki çıkarları açık biçimde uyuşuyor"

BRÜKSEL (AA) - ABD Enerji Bakanı Rick Perry, ABD'nin dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi, AB'nin ise en büyük doğal gaz tüketicisi olduğunu belirterek, "ABD'nin doğal gazı, Avrupa'nın enerji, ekonomi ve ulusal güvenliğine katkı sağlıyor." dedi.

Perry, Brüksel'de gerçekleştirilen ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinin ele alındığı "AB-ABD Üst Düzey Enerji Forumu"nun açılışında yaptığı konuşmada, AB ve ABD'nin enerji sektöründe ve özellikle doğal gaz alanında yakın iş birliği yapması gerektiğine işaret ederek, "ABD dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi konumuna geldi. Dünyada en fazla doğal gazı ise AB ithal ediyor. Enerji alanında ilişkileri güçlendirmek iki tarafa da katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin enerji ve çevre hedefleri doğrultusunda temiz doğal gaz kaynaklarına geçiş yaptığını belirten Perry, "ABD'nin doğal gazı, Avrupa'nın enerji, ekonomi ve ulusal güvenliğine katkı sağlıyor." diye konuştu

AB ve ABD'nin doğal gaz konusunda karşılıklı ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olduğunu kaydeden Perry, ABD'nin bol miktarda doğal gazı bulunduğunu ve bu kaynağı paylaşmak istediğini ifade etti.

Perry, dünyada 2025 yılına kadar petrol ve doğal gaz üretimindeki artışın yarısının ABD'de kaynaklı olmasının beklendiğini aktararak, ABD'nin iki yıl önce LNG ihracatına başladığı ve 35 ülkeye satış yaptığı bilgisini paylaştı.

ABD'nin Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya Kuzey Akım 2 boru hattıyla aktaracağını anımsatan Perry, bu projeye karşı olduklarının altını bir kez daha çizdi.

- Enerjide karşılıklı çıkarlar uyuşuyor

AB Komisyonu İklim ve Enerjiden Sorumlu Üyesi Miguel Arias Canete de LNG ticaretinin Transatlantik iş birliğinin başarılarından biri olduğunu belirterek, "AB ve ABD'nin LNG konusundaki çıkarları açık biçimde uyuşuyor." dedi.

AB'nin doğal gaz tüketiminin yüzde 70 oranında ithal kaynaklara bağlı olduğunu hatırlatan Canete, "LNG, doğal gaz arz güvenliğimizde önemli rol oynuyor. ABD LNG'sinin AB piyasasına girmesi iki tarafa da yeni iş fırsatları sağlıyor." diye konuştu.

Canete, ABD'nin mevcut durumda 3 aktif LNG terminali bulunduğunu, ilave üç yeni terminali de bu yıl içinde açacağını ve söz konusu yatırımlarla ülkenin ihracat kapasitesinin daha da artacağını ifade etti.

AB'nin ABD ile LNG ticaretini geliştirmek istediğini vurgulayan Canete, ABD'nin rekabetçi ve güvenilir bir kaynak olduğunu ifade etti.

- ABD'nin LNG ihracatı artıyor

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, ABD'nin AB'ye LNG ihracatının Temmuz 2018'den sonraki 9 aylık dönemde bir önceki yıla oranla yüzde 272 artarak 10,4 milyar metreküp seviyesine ulaştığı bildirildi.

Açıklamaya göre, AB'nin toplam LNG ithalatında ABD'nin payı son 6 ayda yüzde 2,3'ten yüzde 13,4'e kadar çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in ticari gerginlikleri azaltmak üzere temmuz ayında yaptığı görüşmede, yaşanan uzlaşmazlıkların müzakere edilerek çözülmesi konusunda anlaşma sağlanmıştı.

Avrupa'nın, enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için ABD'den daha fazla LNG ithal etmek istediği ve enerji alanında stratejik iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kalındığı açıklanmıştı. Bu açıklamaların ardından AB, ABD'den gerçekleştirdiği LNG ithalatını artırmıştı.

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AB abd CANETE doğal gaz enerji LNG Rick Perry

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