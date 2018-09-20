AB, ABD'den soya ithalatını artırdı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile ABD Başkanı Donald Trump arasında ticari gerginliği azaltmak için temmuz ayında gerçekleştirilen görüşme sonrası AB'nin, ABD'den soya fasulyesi ithalatı arttı.

AB Komisyonu, birliğin soya fasulyesi ithalatına ilişkin son verileri yayımladı.

Buna göre, geçen yılın temmuz ayından eylül ortası döneme kadar 631 bin 762 ton olarak gerçekleşen AB'nin ABD'den soya ithalatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 133 artarak 1 milyon 473 bin 749 tona ulaştı. Söz konusu dönemde AB'nin soya ithalatında, ABD'nin payı da yüzde 24,8'den yüzde 52,3'e tırmandı.

Bu arada, AB'nin soya fasulyesi ithalatındaki artışın Trump-Juncker görüşmesi sonrası gerçekleşmesi dikkati çekti.

Trump ve Juncker arasında ticari gerginlikleri azaltmak üzere temmuz ayında gerçekleştirilen görüşmede soya fasulyesi, ticareti artırma konusunda ortak çalışma yapılacak ürünlerden biri olarak öne çıkmıştı.

AB'nin hayvancılık sektöründe soya önemli rol oynuyor. Soya; tavuk, küçükbaş ve büyükbaş hayvan yemlerinde kullanılıyor. Yeterli seviyede üretim yapamayan AB, her yıl 14 milyon ton civarında soya ithal ediyor. ABD, soya piyasasında en rekabetçi üreticilerden biri konumunda bulunuyor.

