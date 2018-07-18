AB çelikte koruma tedbirlerini yarın uygulamaya koyacak

İstanbul, 18 Temmuz (DHA) - Avrupa Birliği (AB), ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergilerini artırması sonrasında, AB'ye çelik ithalatında bir artışı engellemek için hazırladığı koruma tedbirlerini yarın yürürlüğe sokacak.
AB Komisyonu'nun önerisi çerçevesinde artık ABD'ye gönderilemeyecek çelik ürünlerinin Avrupa piyasalarına akmasını engellemek için kota ve tarifelerden oluşan bir tedbirler bileşimi hazırladı.
AB'ye ithal edilecek 23 kategoride çelik ürünleri için geçmiş 3 yıllık veriler temel alınarak kotalar belirlendi. Bu kotaları aşan ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacak.
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