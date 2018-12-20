İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, "2019 yılında AB ile yeni bir rota oluşturmamızın, zorlukları kolay kılmada işimize yarayacağını düşünüyoruz. Bir anlamda AB çıpası, ekonomik olarak bizi ferahlatacaktır." dedi.

Avdagiç, İTO Meclisi’nde gerçekleştirilen 2019 Yılı İş Programı ve Bütçe Görüşmeleri toplantısında yaptığı konuşmada, İstanbul Ticaret Odası yönetimi olarak, 2018 yılında dinamik ve proaktif bir yaklaşımla hizmet ürettiklerini belirterek, 2019 yılında da aynı şekilde hareket edeceklerini söyledi.

Bu yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi veren Avdagiç, geçen yıl 948 toplantı yapan İTO meslek komitelerinin, bu yıl bin 193 komite toplantısı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Avdagiç, "2018 yılında üyelerimize verdiğimiz dış ticaret belgesinin sayısı son bir ay hariç 2 milyon 98 bin 602 adettir. Ayrıca, 19 bin 583 iş makinesi tescili yaptık, 4 bin 518 kapasite raporu verdik. Üyelerimizin sicil ve tescil işlemlerine ilişkin tam 1 milyon 763 bin 4 belge düzenledik. İTO Çağrı Merkezine tam 884 bin 94 çağrı geldi. Odamızın portalı hizmet sayısı ise tam 57 milyon 228 bin 315 oldu. Bu rakamlar son derece önemli. Çünkü üyelerimizle sıkı ve dinamik bir ilişki içinde olduğumuzu gösteriyor." diye konuştu.