FİNANS

“AB dijital vergi planını gözden geçirmeli”

FİNANS HABERLERİ  | 06.11.2018 16:55 | Son Güncelleme

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz: - "AB, dijital vergi planını gözden geçirmeli. Dijital verginin sadece 2020 yazına kadar küresel bir anlaşma olmaması durumunda uygulanması gerekir”

BERLİN (AA) – Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği’nin Google ve Facebook gibi büyük şirketlerin dijital gelirlerine yüzde 3 vergi getirme planını gözden geçirmesi gerektiğini belirterek, “Dijital verginin sadece 2020 yazına kadar küresel bir anlaşma olmaması durumunda uygulanması gerekir.”dedi.

Scholz, Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği Maliye Bakanları toplantısında yaptığı konuşmada, AB’nin vergi kaçırmakla suçlanan büyük şirketlerin dijital gelirlerine yüzde 3 oranında vergi getirme planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AB’nin söz konusu dijital vergi planını gözden geçirmesi gerektiğinin altını çizen Scholz, “Dijital vergi sadece 2020 yazına kadar küresel bir anlaşma olmaması durumunda uygulanması gerekir.”diye konuştu. Scholz, AB’nin gözden geçireceği planda, söz konusu verginin kapsamının azaltılması ve veri satışından elde edilecek geliri kapsamaması gerektiğini vurguladı.

AB’nın planladığı söz konusu vergi, iş modellerini dijitale dönüştürme sürecinde olan Alman şirketlerini olumsuz etkileyeceği için Alman sanayiciler tarafından eleştiriliyor.

Alman Sanayi Federasyonu'ndan (BDI) bugün yapılan açıklamada, "BDI, dijital verginin uygulanmasına karşı. Bu, Alman sanayisine de zarar verir. Çünkü şirketlerimiz şu anda iş modellerini dijitale dönüştürme sürecinde. Dijital bir vergi, bu süreci etkileyecek ve çifte vergilendirme riski taşıyacak." ifadeleri kullanıldı.

AB ülkeleri, şirket karlarını birlik dışındaki düşük verginin olduğu ülkelere yönlendirerek vergi kaçırmakla suçlanan büyük şirketlerin dijital gelirlerine yüzde 3 vergi getirmeyi planlıyordu. Söz konusu vergi, uluslararası geliri 750 milyon avro olan ve internetten satışı 50 milyon avroyu bulan şirketleri kapsıyor. Bu kategoriye giren en az 115 şirket mevcut.

AB ülkelerinde dijital vergi konusunda ABD’nin kendi şirketlerini korumak için misilleme yapacağı endişesiyle fikir ayrılıkları oluştu. Fransa'nın uzun zamandır desteklediği plana İrlanda karşı çıkıyordu.

Planın yürürlüğe girmesi için bütün AB ülkelerinin destek vermesi gerekiyor. Planın kardan çok, şirketlerin satışını hedef alması da eleştiri konusu. AB'nin dijital vergiyi uygulamaya geçirmesi halinde yıllık 5 milyar avroya yakın vergi toplanması bekleniyor.

PARTNERO Ses Türkiye Şampiyonluğundan Müslüm Baba'nın Gençliğine...O Ses Türkiye Şampiyonluğundan Müslüm Baba'nın Gençliğine...
Mobilya fuarında 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefi Mobilya fuarında 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefi 
Bosch’tan geleceğin teknisyenlerine yatırımBosch’tan geleceğin teknisyenlerine yatırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz Avrupa Birliği dijital vergi

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Kamuda ödül ve performans sistemi geliyor

Kamuda ödül ve performans sistemi geliyor

Merkez Bankası'ndan önemli enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan önemli enflasyon açıklaması

Alman devi Türkiye'den çekiliyor

Alman devi Türkiye'den çekiliyor

Avrupa Adalet Divanı'ndan 'yıllık izin' kararı

Avrupa Adalet Divanı'ndan 'yıllık izin' kararı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güler Sabancı: Yeni rektörümüz üniversitemiz ve ülkemiz için büyük kazançtır 

Güler Sabancı: Yeni rektörümüz üniversitemiz ve ülkemiz için büyük kazançtır 

Atlasglobal Havayolları, İstanbul’dan Odessa’ya ilk uçuşunu gerçekleştirdi 

Atlasglobal Havayolları, İstanbul’dan Odessa’ya ilk uçuşunu gerçekleştirdi 

Mobilya fuarında 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefi 

Mobilya fuarında 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefi 

Bosch’tan geleceğin teknisyenlerine yatırım

Bosch’tan geleceğin teknisyenlerine yatırım

Limak Enerji Çevre Timi, Çanakkale'de temizlik çalışması yaptı

Limak Enerji Çevre Timi, Çanakkale'de temizlik çalışması yaptı

Vodafone 5G için şebekesinde akıllı "Smart SON" kullanıyor

Vodafone 5G için şebekesinde akıllı "Smart SON" kullanıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.