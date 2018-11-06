“AB dijital vergi planını gözden geçirmeli”

BERLİN (AA) – Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği’nin Google ve Facebook gibi büyük şirketlerin dijital gelirlerine yüzde 3 vergi getirme planını gözden geçirmesi gerektiğini belirterek, “Dijital verginin sadece 2020 yazına kadar küresel bir anlaşma olmaması durumunda uygulanması gerekir.”dedi.

Scholz, Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği Maliye Bakanları toplantısında yaptığı konuşmada, AB’nin vergi kaçırmakla suçlanan büyük şirketlerin dijital gelirlerine yüzde 3 oranında vergi getirme planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AB’nin söz konusu dijital vergi planını gözden geçirmesi gerektiğinin altını çizen Scholz, “Dijital vergi sadece 2020 yazına kadar küresel bir anlaşma olmaması durumunda uygulanması gerekir.”diye konuştu. Scholz, AB’nin gözden geçireceği planda, söz konusu verginin kapsamının azaltılması ve veri satışından elde edilecek geliri kapsamaması gerektiğini vurguladı.

AB’nın planladığı söz konusu vergi, iş modellerini dijitale dönüştürme sürecinde olan Alman şirketlerini olumsuz etkileyeceği için Alman sanayiciler tarafından eleştiriliyor.