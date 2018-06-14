AB, dış işleri bütçesini 123 milyar avroya çıkaracak

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), gelecekteki bütçesinde Avrupa Dış Eylem Servisi (EEAS) programlarına 123 milyar avro kaynak aktarmaya hazırlanıyor.

AB Komisyonu, birliğin 2021-2027 bütçesinde AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'ye bağlı bir şekilde birliğin diplomatik hizmetlerini, ortak dış ve güvenlik politikasını yürütmesine yardımcı olan EEAS için ayrılan payın yükseltilmesine yönelik teklifini açıkladı.

Buna göre, EEAS'ın 2014-2020 dönemi için toplam 94,5 milyar avro olan bütçesi 2021-2027 dönemi için yüzde 30 artırılarak 123 milyar avro olacak.

AB'nin değerleri ve öncelikleri doğrultusunda siyasi hedeflere ve ortaklarla ilişkilere odaklanılması için mevcut enstrüman ve programların sayısı azaltılacak.

Yeni bütçe yapısında, döneminde kullanılamayan fonların diğer yıllarda yeniden kullanılmasına izin verilecek. Avrupa Kalkınma Fonu, AB bütçesine dahil edilecek.

-EEAS bütçesi

AB'nin yeni kuracağı komşuluk, kalkınma ve uluslararası iş birliği enstrümanına 89,2 milyar avro kaynak tahsis edilecek.