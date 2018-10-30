AB ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), bu yılın 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 büyüme kaydetti.
Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı ilk tahmini verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gari Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), yılın 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 yükseldi. Bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla ise Avro Bölgesi'nde GSYH artışı yüzde 1,7 olarak ölçüldü.
Veriler, 28 üyeli AB'nde ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH'nin yılın 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 ve 2017'nin 3'üncü çeyreğine göre yüzde 1,9 yükseldiğini ortaya koydu.
Katkılı akaryakıt satışı yapılamayacak
Binlerce sağlık çalışanlarını ilgilendiren yasa Meclis'te
Dolar ne kadar? 30 Ekim dolar kuru yorumları
Türk Hava Yolları'nın (THY) kabin memurları yeni kıyafetleriyle boy gösterdi
2019'da sosyal yardımlardan kimler ne kadar pay alacak?
İnternetten otomobil alırken dikkat!
Opel Corsa Eylül ayında tam 24,752 tane sattı!
Takım elbisesini çıkardı, bu işe girdi!
Yıl bitmeden turizmde rekor kırıldı
Dolar ne kadar? 26 Ekim dolar kuru yorumları
Okuyucu Yorumları 0 yorum