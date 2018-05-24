AB fonlarıyla 1,6 milyon kişinin içme suyu karşılandı

YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonlarıyla Bakanlıkça yürütülen su projeleriyle geçen yıl 1 milyon 616 bin 638 kişinin içme suyu ihtiyacının karşılandığını bildirdi.

Öztürk, AB'nin aday ülkelere tahsis ettiği IPA fonlarının katkılarıyla Türkiye'de yürütülen çevre projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu projelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sorumluluğunda olduğuna işaret eden Öztürk, "IPA-1 döneminde geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla tamamlanan toplam 44 belediye ve çeşitli kurum ve kuruluşların faydalanıcısı olduğu 4'ü katı atık ve 27'si su projesi olmak üzere toplam bütçesi yaklaşık 700 milyon avroyu bulan 31 altyapı yatırım projesi ile 7 kapasite geliştirme projesi yürütüldü." diye konuştu.

Söz konusu 27 su projesinin 4'ünün içme suyu, 16'sının atık su, 7'sinin ise hem içme suyu hem de atık suyu kapsayan entegre su projeleri olduğuna dikkati çeken Öztürk, şöyle devam etti: