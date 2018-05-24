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AB fonlarıyla 1,6 milyon kişinin içme suyu karşılandı

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 11:09 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk: - "Geçen yıl IPA kapsamında yapılan su projeleriyle 1 milyon 616 bin 638 kişinin içme suyu ihtiyacı karşılandı" - "27 su projesiyle 24 atık su arıtma tesisi, 54 pompa istasyonu, 32 tam olimpik yüzme havuzunu doldurmaya yetecek 80 bin 600 metreküp kapasiteli su depolama tankları, 15 Temmuz Şehitler Köprümüzün bin katı uzunluğuna eşdeğer 1580 kilometre içme suyu hattı ve Bolu Tüneli'nin 430 katı uzunluğuna denk gelen 1198 kilometre atık su ve yağmur suyu hatları inşa edildi"

YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonlarıyla Bakanlıkça yürütülen su projeleriyle geçen yıl 1 milyon 616 bin 638 kişinin içme suyu ihtiyacının karşılandığını bildirdi.

Öztürk, AB'nin aday ülkelere tahsis ettiği IPA fonlarının katkılarıyla Türkiye'de yürütülen çevre projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu projelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sorumluluğunda olduğuna işaret eden Öztürk, "IPA-1 döneminde geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla tamamlanan toplam 44 belediye ve çeşitli kurum ve kuruluşların faydalanıcısı olduğu 4'ü katı atık ve 27'si su projesi olmak üzere toplam bütçesi yaklaşık 700 milyon avroyu bulan 31 altyapı yatırım projesi ile 7 kapasite geliştirme projesi yürütüldü." diye konuştu.

Söz konusu 27 su projesinin 4'ünün içme suyu, 16'sının atık su, 7'sinin ise hem içme suyu hem de atık suyu kapsayan entegre su projeleri olduğuna dikkati çeken Öztürk, şöyle devam etti:

"27 su projesiyle 24 atık su arıtma tesisi, 54 pompa istasyonu, 32 tam olimpik yüzme havuzunu doldurmaya yetecek 80 bin 600 metreküp kapasiteli su depolama tankları, 15 Temmuz Şehitler Köprümüzün bin katı uzunluğuna eşdeğer 1580 kilometre içme suyu hattı ve Bolu Tüneli'nin 430 katı uzunluğuna denk gelen 1198 kilometre atık su ve yağmur suyu hatları inşa edildi. Toplam 573 milyon 321 bin 167 avro bütçeye sahip içme suyu ve atık suyu kapsayan su projelerimizden 6 milyon 490 bin 255 vatandaşımız yararlandı."

Geçen yıl yapımı tamamlanan projelere ilişkin bilgi veren Öztürk, Adıyaman, Konya Akşehir Amasya, Bartın, Giresun Bulancak, Adana Ceyhan, Diyarbakır, Erzincan, Kütahya, Mardin, Amasya Merzifon, Ordu, Ankara Polatlı, Şanlıurfa, Siverek ve Manisa'da su ve arıtma suyu projelerinin yürütüldüğünü söyledi.

Müsteşar Öztürk, geçen yıl hayata geçirilen projelerin toplam bütçesinin ise 410 milyon 962 bin 408 avro olduğunu dile getirerek, "Geçen yıl IPA kapsamında yapılan su projeleriyle 1 milyon 616 bin 638 kişinin içme suyu ihtiyacı karşılandı." dedi.

Öztürk, bu yıl içinde ise Kahramanmaraş Elbistan Entegre Su Projesi, Samsun Çarşamba Atık Su Projesi, Yozgat Sorgun Atık Su Arıtma Projesi, Kastamonu Entegre Su Projesi, Şırnak Atık Su Arıtma Projesi, Giresun Entegre Su Projesi, Hakkari Yüksekova Atık Su Arıtma Projesi olmak üzere 119,5 milyon avroluk projenin ihalesine çıkılacağını kaydederek, "7 su projemiz sayesinde toplam 794 bin 733 vatandaşımıza hizmet sağlanması hedeflenmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Atık su arıtma tesislerinin işletmeye alındığı bölgelerde su kaynaklarının kirlenme riskinin ortadan kalktığını söyleyen Öztürk, bu atık ve içme suyu tesislerinde geçen yıl ve bu yıl itibarıyla yaklaşık bin kişiye istihdam sağlandığını da belirtti.

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Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk

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