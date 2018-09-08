AB Gayriresmi Ekonomi ve Maliye Bakanları Toplantısı sona erdi

Özellikle "Avrupa'ya yatırım yap" sloganıyla yürütülen fikir alışverişlerine değinen Dombrovskin, yatırımların teşvik edilmesi için Avrupa Stratejik Yatırımlar Fonu'nun 650 milyar avroluk ödeneği serbest bıraktığını dile getirdi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskin, ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, görüşmeler çerçevesinde Avrupa bölgesinde ekonomik reformların yanı sıra AB bütçesi ve Avrupa'ya yatırımların teşvik edilmesi yönündeki öneri ve görüşlerin ele alındığını söyledi.

Avusturya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında düzenlenen gayriresmi ekonomi ve maliye bakanları toplantısında dijital alandaki ticarete yönelik daha adil vergi düzenlemesinin hayata geçirilmesi konusu ele alındı.

VİYANA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskin, Avrupa'nın daha modern vergi sistemine ihtiyaç duyduğunu belirterek, Viyana'daki gayriresmi ekonomi ve maliye bakanları toplantısına katılan tarafların dijital işletmelerin vergi sistemine adil katkı sağlamaları konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

Dombrovskin, komisyonun özellikle inovasyon, araştırma ve altyapı alanlarında yapılacak yatırımlara ciddi destekler sağlayacağını kaydetti.

Avrupa'nın modern vergi sistemine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Dombrovskin, dijital alanda ticaretin gün geçtikçe artış gösterdiğini söyledi.

Dombrovskin, "Toplantıdaki bütün konuşmacılar dijital işletmelerin vergi sistemine adil bir katkı sağlamaları hususunda hemfikir. Kalıcı bir çözüm için hem Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) hem de G20 seviyesinde dijital vergi sisteminin düzenlenmesi için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Avusturya Maliye Bakanı Hartwig Löger de bütün üye ülkelerin dijital alanda vergi düzenlemesi yapılması hususunda hemfikir olduğuna işaret ederek, bu yılın sonuna kadar dijital ticarete yönelik adil vergi düzenlemesi üzerinde teknik çalışmalar yapılacağını, komisyonun mart ayında sunduğu dijital vergi düzenlemesine ilişkin metnin temel alınarak bütün üye ülkelerde uygulanacak kararın çıkartılacağını anlattı.

Dijital vergi düzenlemesi kapsamında işletmelerin vergi ödemekten kaçınmalarını sağlayacak yollara başvurmalarının engelleneceğini ifade eden Löger, "AB üyesi 27 ülkenin bu husustaki ortak tutumunu, OECD ile yapılacak görüşmeler doğrultusunda uluslararası arenada da geçerli olacak ortak bir yaklaşımın hayata geçirilmesi için çalışacağız." dedi.

Löger, yıl sonunda kararlaştırılacak dijital vergi sisteminin, AB dışı paydaşlarla yapılacak görüşmeler sonucu belirlenecek uluslararası geçerliliğe sahip dijital vergi düzenlemesinin hayata geçirilmesine kadar yürürlükte olacağını sözlerine ekledi.

