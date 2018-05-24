AB-Gazprom doğalgaz anlaşmazlığı çözüldü

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve Rus enerji şirketi Gazprom arasında 7 yıldır devam eden doğalgaz anlaşmazlığı, Gazprom'un rekabetçi davranmaya yönelik bağlayıcı taahhütler vermesiyle son buldu.

AB Komisyonu Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, Rusya'nın enerji şirketi Gazprom'a karşı 7 yıldır devam eden antitröst soruşturmasına ilişkin Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

Gazprom'un rekabetçi bir piyasa sağlamak için çeşitli bağlayıcı yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul ettiğini belirten Vestager, "Bugünkü karar, Gazprom'un Orta ve Doğu Avrupa'daki gazın serbest dolaşımı önündeki engelleri kaldırıyor. Buna ilave olarak kararımız, Gazprom'un gelecekte ne şekilde davranacağına yönelik özel olarak hazırlanmış kurallar getiriyor." diye konuştu.

Vestager, gaz piyasaların entegrasyonuna yönelik olumlu bir adım olduğunu Merkez ve Doğu Avrupa’da rekabetçi fiyatların sağlayacağını anlattı.

Anlaşmayla daha rekabetçi bir doğalgaz piyasası sağlanacağını anlatan Vestager, Avrupa'da iş yapan her şirketin rekabet kurallarına uygun davranması gerektiğini dile getirdi.