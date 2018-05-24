FİNANS

AB-Gazprom doğalgaz anlaşmazlığı çözüldü

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 14:53 | Son Güncelleme

AB Komisyonu ve Gazprom arasında yıllardır devam eden doğalgaz anlaşmazlığı, Gazprom'un bağlayıcı taahhütlerde bulunmasıyla cezasız bir biçimde sona erdi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve Rus enerji şirketi Gazprom arasında 7 yıldır devam eden doğalgaz anlaşmazlığı, Gazprom'un rekabetçi davranmaya yönelik bağlayıcı taahhütler vermesiyle son buldu.

AB Komisyonu Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, Rusya'nın enerji şirketi Gazprom'a karşı 7 yıldır devam eden antitröst soruşturmasına ilişkin Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

Gazprom'un rekabetçi bir piyasa sağlamak için çeşitli bağlayıcı yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul ettiğini belirten Vestager, "Bugünkü karar, Gazprom'un Orta ve Doğu Avrupa'daki gazın serbest dolaşımı önündeki engelleri kaldırıyor. Buna ilave olarak kararımız, Gazprom'un gelecekte ne şekilde davranacağına yönelik özel olarak hazırlanmış kurallar getiriyor." diye konuştu.

Vestager, gaz piyasaların entegrasyonuna yönelik olumlu bir adım olduğunu Merkez ve Doğu Avrupa’da rekabetçi fiyatların sağlayacağını anlattı.

Anlaşmayla daha rekabetçi bir doğalgaz piyasası sağlanacağını anlatan Vestager, Avrupa'da iş yapan her şirketin rekabet kurallarına uygun davranması gerektiğini dile getirdi.

Vestager, Gazprom şirketinin, Avrupa'ya sağlayacağı doğalgazın diğer ülkeler arasında tekrar satışına karışmamayı, bu satışa bir sınırlandırma koymamayı, doğalgaz satış bedellerini rekabetçi referans fiyatlara göre belirlemeyi ve şirketin satın aldığı altyapı yatırımlarının piyasadaki gücünü artıracak veya avantaj sağlayacak şekilde kullanmamayı taahhüt ettiğini anlattı.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Gazprom, sözleşmelerinden müşterilerinin doğalgazı tekrar satmalarına engel olan maddeleri çıkaracak.

Gazprom, Merkez ve Doğu Avrupa ülkeleri arasında bağlantı hattı olamaması durumunda doğalgaz satışlarının kendi altyapısı üzerinden yapılmasına izin verecek.

Şirketin, Doğu ve Merkez Avrupa ülkelerindeki müşterilerine uygulayacağı doğalgaz fiyatları, Batı Avrupa piyasaları ve likit gaz merkezlerindeki seviyelerle uyumlu bir şekilde belirlenecek.

Gazprom sahip olduğu altyapının sağladığı avantajları piyasadaki pozisyonunu artıracak biçimde kullanamayacak.

Gazprom, bu yükümlülüklerden herhangi birini ihlal ederse, AB Komisyonu, bunun antitröst kurallarının ihlali olduğunu kanıtlamaksızın, şirketin dünya çapındaki cirosunun yüzde 10'una kadar para cezası verebilecek.

Verilen taahhütler ve yapılan anlaşmayla Gazprom AB antitröst soruşturmasından bir ceza ödemeden kurtulmuş oldu.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor. AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabete aykırı bir durum tespit ederse buna yönelik tedbirler alabiliyor.

PARTNERPhotoshop değil hepsi gerçekPhotoshop değil hepsi gerçek
Prof. Dr. Alçın: Ekonomide yapısal dönüşüme ihtiyaç varProf. Dr. Alçın: Ekonomide yapısal dönüşüme ihtiyaç var
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısı (1)TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısı (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Avrupa Birliği Brüksel doğalgaz enerji Gazprom rekabet

En Çok Okunan Haberler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Roubini'den Türk ekonomisi yorumu

Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Roubini'den Türk ekonomisi yorumu

Gram altın ne kadar oldu? İşte altında son durum...

Gram altın ne kadar oldu? İşte altında son durum...

SGK müjdeyi verdi! Maaşlar toplu ödenecek

SGK müjdeyi verdi! Maaşlar toplu ödenecek

'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Son dakika! Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek

Son dakika! Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Dövizle borçlanmada yeni dönem yarın başlıyor

Dövizle borçlanmada yeni dönem yarın başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vali araya girdi, tavuk üretimi yeniden başladı

Vali araya girdi, tavuk üretimi yeniden başladı

Prof. Dr. Alçın: Ekonomide yapısal dönüşüme ihtiyaç var

Prof. Dr. Alçın: Ekonomide yapısal dönüşüme ihtiyaç var

Yerli patates çeşidi Nahita'nın tohumu 15 ülkeye satılacak

Yerli patates çeşidi Nahita'nın tohumu 15 ülkeye satılacak

Kursiyer kadınlar kooperatif kurup mağaza açtı

Kursiyer kadınlar kooperatif kurup mağaza açtı

CK Boğaziçi Elektrik yüzde 96 müşteri memnuniyeti sağladı

CK Boğaziçi Elektrik yüzde 96 müşteri memnuniyeti sağladı

Sıcaklar ve kuraklık buğdayı etkiledi, verim yüzde 50 düştü

Sıcaklar ve kuraklık buğdayı etkiledi, verim yüzde 50 düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.